Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
Она предложила бывшему главе города выпить с ней чаю
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост на своей странице в «Интстаграме», в котором сообщил о том, что подписчику по номером 8000 вручен подарок - Apple iPhone 8. Экс-мэр ранее обещал сделать это в самое ближайшее время. Счастливым обладателем смартфона, судя по нику, оказалась девушка @k___ekaterina.
«Спасибо вам, Екатерина @k___ekaterina, за добрые пожелания! Предложение выпить чаю поддерживаю, но в силу известных обстоятельств, предлагаю пока отложить его на перспективу… ближайшую.
Дорогие друзья, пусть жизнь как можно чаще преподносит вам приятные сюрпризы. Всем удачного дня и хорошего настроения! Ваш Игорь Пушкарёв».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Почта России открыла пункт выдачи мелких пакетов во Владивостоке
- Устами младенца, или Я бы в блогеры пошел
- Во Владивостоке у "Почты России" обнаружен дефицит
- Во Владивостоке детей научат журналистике и блогингу
- На Спортивной набережной Владивостока появился бесплатный Wi-Fi
- Почта России во Владивостоке открыла Всероссийскую декаду подписки
- 13 октября во Владивостоке стартует декада подписки
- Во Владивостоке "Ростелеком" и Paramount Channel проводят закрытый кинопоказ
Новости раздела
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье