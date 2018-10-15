Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки

Она предложила бывшему главе города выпить с ней чаю

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост на своей странице в «Интстаграме», в котором сообщил о том, что подписчику по номером 8000 вручен подарок - Apple iPhone 8. Экс-мэр ранее обещал сделать это в самое ближайшее время. Счастливым обладателем смартфона, судя по нику, оказалась девушка @k___ekaterina.

«Спасибо вам, Екатерина @k___ekaterina, за добрые пожелания! Предложение выпить чаю поддерживаю, но в силу известных обстоятельств, предлагаю пока отложить его на перспективу… ближайшую.

Дорогие друзья, пусть жизнь как можно чаще преподносит вам приятные сюрпризы. Всем удачного дня и хорошего настроения! Ваш Игорь Пушкарёв».