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Всероссийский фестиваль науки прошел во Владивостоке

15 Октября 2012, 22:44 | Владивосток

Более ста мероприятий провел Дальневосточный федеральный университет совместно с Дальневосточным отделением Российской академии наук в рамках Второго Всероссийского фестиваля науки с 8 по 14 октября.

Для взрослых и детей прошла серия мастер-классов, лекций и презентаций, посвященных самым разнообразным темам: от особенностей съемочного процесса в мире кино и тонкостей индийских национальных блюд до психогенетики и зрелищных опытов с химическими веществами!

«В нынешнем году ДВФУ участвует в фестивале науки уже третий раз, – отметила кандидат биологических наук, заместитель директора Департамента организации научной деятельности ДВФУ Светлана ГОНЧАРОВА. – Однако впервые мы можем расширить как перечень мероприятий, так и географию участников за счет современных технологий: многие мастер-классы были записаны на видео и доступны в сети Интернет для просмотра всеми желающими».

Программа мероприятий была спланирована совместно ДВФУ и ДВО РАН таким образом, чтобы каждый из гостей (вне зависимости от своего возраста) смог открыть для себя что-то новое и интересное. Например, среди тем – изучение космических снимков для прогноза месторождений полезных ископаемых; оптические иллюзии; загадки недр земли и посещение настоящей штольни; последние открытия в генетике человека и генетические основы его поведения; демонстрационные опыты по определению качества напитков и многое другое.

По словам организаторов, фестиваль является отличной возможностью наглядно продемонстрировать то, чем ученые заняты в своих лабораториях, сделать науку ближе для людей и популяризовать профессию ученого. В ходе Всероссийского фестиваля науки ДВФУ каждый год стремится удивить чем-то новым, рассказать о последних результатах работы ученых, поделиться опытом своих открытий.

Ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ отметил, что главная цель проведения фестиваля науки – сделать научное знание популярным и понятным для многих, сформировать особую среду, приоритетами которой являются высокое качество образования, получение новых знаний об окружающем мире путем научного поиска и творчества, проведение фундаментальных научных исследований, создание новых технологий.

«Я рад отметить, что фестиваль науки с каждым годом привлекает все больше внимания общественности, количество посетителей растет. На этом мероприятии побывали не только представители научного и образовательного сообщества. Главные наши гости – школьники, будущие абитуриенты и студенты ДВФУ, а также их родители. А сам фестиваль – отличная возможность познакомиться с научной и инновационной деятельностью университета», – подчеркнул Сергей Владимирович.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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