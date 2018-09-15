После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр

Несколько дней назад он получил «последнее предупреждение» от врио губернатора

Заместитель главы Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства мэрии Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ может покинуть свой пост после неприятного разговора с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. Сам чиновник городской администрации свое возможное увольнение однозначно не подтвердил и не опроверг.

- С завтрашнего дня я ухожу в отпуск на две недели. Что касается ухода, может, кто-то специально пустил такой слух, - прокомментировал ситуацию чиновник в телефонном разговоре с корр. «Золотого Рога».

Напомним, что на этой неделе вице-мэр Владивостока получил «последнее предупреждение» от врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО за неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах Борисенко и Вилкова во Владивостоке.

- Посмотрите, что с дорогами творится! Неужели нельзя было раньше в порядок привести? Вы же не первый год работаете. По улице Вилкова сейчас проехал – ужас! Там что мешало раньше сделать ремонт? В других городах все нормально, бюджеты одни у всех, просто распоряжаться ими нужно грамотно. Так же нельзя. Ездить невозможно. Город убитый! – заявил Андрей Тарасенко, дав поручение Леониду Вильчинскому подготовить решение по проблемным дорогам в течение недели.

В этой ситуации срок отпуска в две недели может означать, что Леонид Вильчинский все же склонен уйти по собственному желанию. Возможность того, что он в ближайшее время покинет свой пост, не исключил другой источник «ЗР» в «сером доме».