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После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
Несколько дней назад он получил «последнее предупреждение» от врио губернатора
Заместитель главы Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства мэрии Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ может покинуть свой пост после неприятного разговора с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. Сам чиновник городской администрации свое возможное увольнение однозначно не подтвердил и не опроверг.
- С завтрашнего дня я ухожу в отпуск на две недели. Что касается ухода, может, кто-то специально пустил такой слух, - прокомментировал ситуацию чиновник в телефонном разговоре с корр. «Золотого Рога».
Напомним, что на этой неделе вице-мэр Владивостока получил «последнее предупреждение» от врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО за неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах Борисенко и Вилкова во Владивостоке.
- Посмотрите, что с дорогами творится! Неужели нельзя было раньше в порядок привести? Вы же не первый год работаете. По улице Вилкова сейчас проехал – ужас! Там что мешало раньше сделать ремонт? В других городах все нормально, бюджеты одни у всех, просто распоряжаться ими нужно грамотно. Так же нельзя. Ездить невозможно. Город убитый! – заявил Андрей Тарасенко, дав поручение Леониду Вильчинскому подготовить решение по проблемным дорогам в течение недели.
В этой ситуации срок отпуска в две недели может означать, что Леонид Вильчинский все же склонен уйти по собственному желанию. Возможность того, что он в ближайшее время покинет свой пост, не исключил другой источник «ЗР» в «сером доме».
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Яко16:37, 15.09.2018#
Ну деньги наверное на дороги выплатили , а дорог не появилось! Там вор на воре , всех смело брать и сажать с конфискацией !! Сотни миллионов каждый год по карманам тырят и так много много лет подряд , дети в штатах, яхта у причала, дом в Черногории и счёт в банке на Кипре , раскулачивать этих трутней давно пора!!!
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