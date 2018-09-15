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После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр

15 Сентября 2018, 14:40 | Владивосток

Несколько дней назад он получил «последнее предупреждение» от врио губернатора

Заместитель главы Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства мэрии Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ может покинуть свой пост после неприятного разговора с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. Сам чиновник городской администрации свое возможное увольнение однозначно не подтвердил и не опроверг.

- С завтрашнего дня я ухожу в отпуск на две недели. Что касается ухода, может, кто-то специально пустил такой слух, - прокомментировал ситуацию чиновник в телефонном разговоре с корр. «Золотого Рога».

Напомним, что на этой неделе вице-мэр Владивостока получил «последнее предупреждение» от врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО за неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улицах Борисенко и Вилкова во Владивостоке.

- Посмотрите, что с дорогами творится! Неужели нельзя было раньше в порядок привести? Вы же не первый год работаете. По улице Вилкова сейчас проехал – ужас! Там что мешало раньше сделать ремонт? В других городах все нормально, бюджеты одни у всех, просто распоряжаться ими нужно грамотно. Так же нельзя. Ездить невозможно. Город убитый! – заявил Андрей Тарасенко, дав поручение Леониду Вильчинскому подготовить решение по проблемным дорогам в течение недели.

В этой ситуации срок отпуска в две недели может означать, что Леонид Вильчинский все же склонен уйти по собственному желанию. Возможность того, что он в ближайшее время покинет свой пост, не исключил другой источник «ЗР» в «сером доме».

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: тарасенко  благоустройство  реконструкция.вице  врио  выборы  дороги  мэр 



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Комментарии

  •  В РІР‚в„ўР вЂ™Р’В Р В 16:09, 15.09.2018#

    Не хотят работать с карасиком

  • Яко16:37, 15.09.2018#

    Ну деньги наверное на дороги выплатили , а дорог не появилось! Там вор на воре , всех смело брать и сажать с конфискацией !! Сотни миллионов каждый год по карманам тырят и так много много лет подряд , дети в штатах, яхта у причала, дом в Черногории и счёт в банке на Кипре , раскулачивать этих трутней давно пора!!!

  • РЇРєРѕ16:39, 15.09.2018#

    А карасик просто пукнул в лужу , через две недели у нас будет другой губернатор и это не итальянец с подводной лодки из Москвы !!!!!

  • zzz17:04, 15.09.2018#

    Когда уже заткнётесь?

  • Люблю путина16:53, 15.09.2018#

    Не будет нового, царь уже назначил действующего КДП тарасенко и он будет рулить краем до края.

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