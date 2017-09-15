Во Владивостоке между пешеходами и автомобилистами поставят барьер

Специалисты подрядной организации по заказу администрации города Владивостока проводят работы по монтажу дорожного ограждения на улицах приморской столицы. Новое ограждение появляется на тротуарах, косогорах и городских магистралях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».



Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас работы по монтажу дорожного ограждения ведутся на улицах Калинина, Адмирала Невельского, Аксаковской и многих других.



«В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке в этом году будет установлено новое дорожное ограждение на 72 объектах, – отметила Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Работы уже завершены на улицах Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Сахалинской, Добровольского, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева».



Отметим, что леерные и барьерные ограждения устанавливают на улицах города для организации безопасного движения автомобилистов и пешеходов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.