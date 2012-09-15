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В МЧС рассказали, куда в Приморье ударит тайфун "Санба"

15 Сентября 2012, 12:56 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября, ZRPRESS. 14 сентября в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю состоялась пресс-конференция. На вопросы журналистов отвечали начальник Главного Управления МЧС России по Приморскому краю полковник внутренней службы Александр АГАФОНОВ и заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Приморского края Алексей ГУБАРЕВ.

Днем 17 сентября в Приморском крае ожидается дождь с количеством осадков до 14 мм за 12 часов, в южной половине местами сильный дождь с количеством осадков до 40 мм за 12 часов.

Ночью и днем 18 сентября на всей территории края ожидается очень сильный дождь с количеством осадков до 70 мм, в отдельных районах до 130 мм за 12 часов и менее при ветре от 13 до 18 метров в секунду, на побережье порывами от 23 до 28 метров в секунду.

В связи с чем на большинстве рек края ожидается подъём уровня воды на 1,5-2,0 м, в бассейне реки Раздольная до 4,0 м с подтоплением сельхозугодий, дорог, низководных мостов.

Согласно прогнозу, наибольшее воздействие тайфун окажет на Октябрьский, Уссурийский, Надеждинский, Михайловский, Чугуевский, Спасский районы.

По словам Александра Агафонова, продвижение тайфуна «Самба» находится на контроле Примгидромета, а также специалистов Главного управления МЧС России по Приморскому краю и оперативных служб края. «Чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, мы убедительно просим жителей и гостей Приморского края не выезжать на берега морских, речных и озерных водоемов, рекомендуем отложить поездки на отдых, охоту, рыбалку на период действия предупреждения», - отметил Александр Агафонов.

«В связи с выходом тайфуна на территорию Приморского края был выполнен ряд превентивных мероприятий», - сообщил Алексей Губарев. Во всех муниципальных образованиях созданы оперативные штабы, которые будут функционировать в круглосуточном режиме. Силы и средства спасательных, коммунальных, автодорожных, и других аварийных служб во всех муниципальных образованиях переведены в режим повышенной готовности. На данный момент все мероприятия выполнены в полном объеме, все силы и средства готовы к прохождению тайфуна.

«Кроме наших жителей сейчас на территории края находится очень много гостей. Хотелось бы рекомендовать отслеживать информацию и еще раз предостеречь от выездов в отдаленные районы края и прибрежные полосы», - добавил Алексей Губарев.

Уточнённый прогноз будет доведен до населения 16-17 сентября.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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