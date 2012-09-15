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Несмотря на саммит, приморцы по-прежнему рвутся в Москву
В один из дней, когда на Русском уже вовсю работал саммит АТЭС и сильные мира сего в нескольких километрах от редакции решали какие-то глобальные задачи, передо мной, у редакторского стола, сидела студентка журфака. Практикантка, каких за год у нас бывает не один десяток. Девушка не без способностей, поэтому захотелось к ней присмотреться, так сказать, на перспективу. Разговорились. Когда речь зашла о том, что она собирается делать после окончания университета, юное дарование тут же озвучило, видимо, давно созревшее в ее голове решение: «Я уеду в Москву!»
Не то чтобы услышанное резануло слух - такие решения я слышу едва ли не от каждого второго моего практиканта, да и не далее как в июне проводили на запад страны очередного журналиста нашей газеты. Конечно же, молодого. Естественно, перспективного. Просто подумалось: а ради чего вся эта саммитовская суета с мостами, дорогами, аэропортом, очистными и прочими не слабыми по цене объектами? Когда вот так все бесхитростно и столь же безапелляционно: в Москву!
Намеренно включаю в себе «государственника» и начинаю с девушкой нравоучительный разговор о ДВФУ, газо- и нефтепроводах, сказочных перспективах региона… Понятно, что без толку. Даже сейчас, когда саммит остался позади, понимаешь, что практически никаких козырей, которыми можно было крыть столичные карты, у нас пока не появилось. И для молодежи тем более. Только не пугайте их ценами на жилье – им, по большому счету, и здесь свое жилье еще очень долго не светит. Зато любое шевеление пальцем там оплачивается в два-три раза больше, чем во Владивостоке. Зато там цены на те же продукты питания и много чего еще намного ниже. Зато там можно выбирать работу среди сотен и тысяч предложений, а не как у нас – размышление между двумя-тремя вакансиями, одна из которых, конечно же, продавец-консультант. Зато там культура и развлечение с сотнями концертов и театральных премьер, а у нас – четыре театра, включая кукольный и исключая один недостроенный, с «примами», которые успели надоесть всем еще в 90-е годы. Зато там поездки по «европам» на ближайшие выходные… И не говорите им, что Москва не резиновая. Очень даже резиновая, теперь она еще и солидный кусок Подмосковья имеет. А нужно, так еще отгрызет. Так что влезет в нее еще не один миллион таких вот девушек и юношей, в которых вкладывались знания и возлагались надежды…
Саммит, даже такой дорогой и грандиозный, ничего не мог сделать с этим по той простой причине, что это всего лишь старт очень тяжелому и долгому пути. Пути, в конце которого – возвращение привлекательности нашему городу и региону, вселение веры в существующих здесь людей в то, что и здесь можно жить. Полнокровно и интересно.
Все это очень сложно. Никакого прорыва и перелома на саммите не произошло, да и не могло произойти. Пока. Даже громкие экономические проекты, отмашка которым была дана на Русском – по большому счету, всего лишь приуроченная к саммиту АТЭС реализация давно готовившихся договоров.
Еще перед саммитом в Приморье зачастили бизнес-делегации из самых разных стран мира. Со многими из бизнесменов удалось побеседовать и мне. Вы просто не поверите, какие деньги могли бы быть вложены в нашу экономику и без саммита. К примеру, те же немцы годами носятся с идеей построить на Дальнем Востоке хоть сотни, хоть тысячи деревоперерабатывающих заводов. Казалось бы, приходи строй да налоги в местные закрома плати, сколько можно «сырец» за границу гнать. Ан нет. Какие-то реальные «хозяева тайги», которые покруче местных губернаторов будут, никого в лес не пускают.
Ходят вокруг да около китайцы, японцы, канадцы, всех не перечислишь… Но нет. Подписи чиновничьи и за три года не соберешь (если не поделишься). Землю под заводы хоть десять лет жди – не дождешься. Грузы на границе месяцами стоят… Какой тут бизнес? Какие там инвестиции? Какое там развитие?..
Саммит во Владивостоке прошел. Как ракета, взлетевшая в ночи. Почти в кромешной темноте. Мы здесь! Идите сюда! Заметили. Пришли…
Остается самое сложное – научится нормально жить уже без большого международного действа. Не оглядываясь ежеминутно на Москву и не ожидая оттуда огромных бонусов. Властям, бизнесу, простым приморцам… Если не научимся, тогда действительно, спустя какое-то время, стоит задать себе вопрос: а был ли саммит?
Андрей Пушкарев, «Золотой Рог».
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