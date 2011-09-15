Состоялся мастер-класс топ-менеджера ВТБ24 для студентов ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет начинает серию мастер-классов представителей топ-менеджмента и ведущих специалистов крупнейших региональных, российских и мировых компаний и организаций. Профессионалы, отлично знающие свое дело с практической стороны, смогут добавить значительную долю практикоориентированности в процесс подготовки студентов ДВФУ.

Первый такой мастер-класс состоялся 14 сентября для старшекурсников-финансистов и маркетологов ДВФУ. В роли спикеров выступили управляющий региональным офисом банка ВТБ24 во Владивостоке Александр Вялков и директор центра маркетинговых исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков (г. Москва). На встречу пришло более 50 человек, причем не только студенты, но и преподаватели Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Первую часть своего выступления Дмитрий Лепетиков посвятил современным методам исследований и аналитики, которые использует ВТБ24, рассказал об оценке деятельности ведущих игроков на российском рынке и инновационных подходах в маркетинге. Большое внимание спикер уделил вопросам организации и проведения маркетинговых исследований в бизнес-среде.

— Маркетинговое исследование — это то, что позволяет правильно строить бизнес, — четко обозначил Дмитрий Лепетиков. — От качества и результатов исследования зависят доходы конкретных людей.

Решающую роль в бизнесе, по уверению ведущего маркетолога ВТБ24, играет анализ поведения потребителей услуг — клиентов банка, в соответствии с которым и должна выстраиваться главная маркетинговая и рекламная политика организации:

— Например, в 2009 году, после кризиса, для населения было важно ощущать надежность. Тогда в своей рекламе мы делали упор на то, что ВТБ24 является государственным банком с уверенной поддержкой правительства. К тому же в то время клиенты не хотели покупать, они хотели сохранить то, что у них есть, поэтому мы продвигали сберегательные продукты. Сегодня потребители ценят современность банка и привлекательные цены на услуги, также они меньше накапливают и больше покупают. Соответственно изменилась и наша политика. Это наглядный пример того, как важно правильно расставлять акценты.

Вторая часть встречи прошла в другом формате — гость вместе со студентами и преподавателями разобрал кейсы по оценке конкретных рекламных кампаний трех ведущих российских банков. Дмитрий Лепетиков показал три рекламных ролика разных банков, выпущенные в эфир примерно в одно время, после чего студенты оценили влияние видео на результаты рекламных кампаний банков, выявили основные ошибки, допущенные банковскими маркетологами, и спрогнозировали, к каким последствиям могут привести такие ошибки в будущем.

— Деятельность маркетолога в банковской сфере очень широкая и разнообразная. В маркетинге нужны люди с самым разным складом ума, с самыми разными базовыми умениями и навыками. Нужны аналитики, то есть люди, которые умеют все просчитать — ведь без расчета не будет даже креатива. Нужны активные и бизнес-ориентированные сотрудники, которые обладают деловой хваткой и умеют договариваться. И, конечно же, маркетинг — это творчество, — подвел итог мастер-класса Дмитрий Лепетиков.