Студенты ДВФУ поздравляют Владимира Миклушевского с днем рождения

Уважаемый Владимир Владимирович!

Научное общество молодых ученых и студентов ДВФУ и Приморское краевое отделение Российского союза студенческих организаций поздравляют Вас с днем рождения!

Мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, успехов в научной деятельности, новых горизонтов и вершин, а также движения только вперед. Мы уверены, что Вы и дальше сможете вести студенческое сообщество к новым достижениям и сделать его жизнь еще более яркой и интересной.

Как представители активной части студенчества, желаем Вам самого главного — талантливых и перспективных студентов. Мы искренне верим, что Вы и дальше будете уверенно возглавлять Дальневосточный федеральный университет и выведете высшее образование в Дальневосточном регионе на качественно новый уровень.

Выражаем искреннюю признательность нашему любимому ректору и еще раз от всей души поздравляем Вас с днем рождения!

С уважением, председатель Научного общества молодых ученых и студентов, председатель Правления Приморского краевого отделения Российского союза студенческих организаций Эдуард Черторинский.