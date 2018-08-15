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Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
Привести в порядок место захоронение почётного гражданина, первого начальника милиции Владивостока Ивана Захаровича Сидорова предложила председатель Общественного совета при УМВД по Приморскому краю, председатель Совета почётных граждан города Владивостока и Приморского края Светлана Морозова. Для установки нового памятника объявлен сбор средств.
«Сегодня, когда уже не осталось родных и близких этого уважаемого человека, его могила пришла в запустение. Сейчас это зарастающий травой холмик со скромным памятником, который от времени стал разрушаться, и надпись на нём можно разобрать с трудом. Известный человек, посвятивший свою жизнь городу и отдавший всё для становления мира и порядка, к сожалению, совсем забыт…» - рассказывает Светлана Морозова.
Будучи членом коллегии УМВД по Приморскому краю, Светлана Морозова на одном из заседаний обратилась к личному составу полиции Приморья, рассказав о том, что место захоронения их коллеги нуждается в заботе – здесь необходимо не только навести порядок, благоустроить территорию, но и установить новый памятник.
Полицейские сразу же поддержали идею и стали собирать деньги на строительство памятника. Сбор средств продолжается. Светлана Морозова уверена, что свой вклад в фонд установки нового памятника первому милиционеру города Ивану Захаровичу Сидорову захотят внести жители Владивостока. Установить памятник планируется ко Дню полиции уже в этом году.
Биография Ивана Захаровича Сидорова неразрывно связана с нашим городом и Приморьем. Как сказано в источниках, он был активным участником борьбы за власть Советов в Приморье, награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Судьба уготовила для него сложный путь. Известно, что в 1918 Иван Сидоров стал участником восстания против атамана Семенова. Попытка не увенчалась успехом, он попал в плен. В Приморье его доставили в эшелоне военнопленных, но Ивану Захаровичу удалось бежать. В 1919 году он работал в подполье по созданию революционных групп в частях колчаковской армии, руководил оперативной группой по обеспечению оружием и припасами готовившегося восстания.
На должность главного милиционера Владивостока он, в прямом смысле этого слова, - въехал на бронепоезде. Тогда, в октябре 1922, остатки белой армии бежали. Возникли опасения, что, отступая, они устроят во Владивостоке резню. Батальон под командованием Ивана Сидоровазахватил у врага бронепоезд, прорвался к Кипарисовскому тоннелю и заблокировал его. В итоге частям генералов Бородина и Глебова пришлось отходить в сторону Посьета. С ними было отрезано и направленное к ним из Владивостока подкрепление. За эту операциюСидоров был удостоен ордена Красного Знамени.
В ноябре 1922 года во Владивостоке было создано губернско-городское управление рабоче-крестьянской милиции, городской отдел которого и возглавил Иван Захарович. Ему пришлось сделать многое для столицы Приморья, чтобы жить в городе стало безопаснее. Возглавлял городскую милицию он с 1922 по 1930 год. А в 1968 году одним из первых за советский период получил звание почётного гражданина Владивостока. Умер Иван Сидоровв 1974 году и был похоронен на Морском кладбище.
«Сохранение памяти о прошлом - очень важна для всех нас, живущих. Вместе с общественностью нашего города мы уже построили часовни на Лесном и Морском кладбищах, и люди, идя на могилы к своим родным и близким, заходят в часовни, ставят свечи за упокой умерших. Также мы сохранили память и установили памятник на могиле нашего земляка Владимира Цыбульского, геройски погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его прах был найден спустя долгие десятилетия после войны и доставлен на родную землю, где и захоронен в 2017», - продолжает Светлана Морозова.
В планах председателя Совета почетных граждан – благоустроить место захоронения Раисы Алексеевны Полутис, также установив на её могиле новый памятник.
«Раиса Полутис - первая мать-героиня Владивостока, и идею благоустроить ее место захоронения поддержали глава города Виталий Веркеенко, председатель думы Андрей Брик, руководитель общественной организации женщин Приморского края Зинаида Иовкова и председатель Совета многодетных родителей Ирина Медведева», - говорит организатор акции.
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