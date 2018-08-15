Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления

Инвестиционно-строительные компании по-прежнему тяготеют во Владивостоке к точечному строительству, уплотняющему существующую застройку города и снижающему комфортность проживания в нем. Еще одним таким объектом в ближайшее время может стать строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85а.

Деловая газета «Золотой Рог» уже обращалась к вопросам строительства этого дома, которое вызвало резкое возмущение жителей домов №№83, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2 и 101 по Океанскому проспекту. И более полугода компания-застройщик ООО «Порто-Франко 70» не подавала признаков деятельности на потенциальной строительной площадке. Но в конце июля эти признаки появились – рабочие начали выставлять забор и перегораживать альтернативный проезд к дому №83.

Известно, что власти города 23 января 2007 года продали кадастровый участок 25:28:020004:3123 компании ЗАО «ДТА-Конструкция» под использование «в целях для дальнейшей эксплуатации объекта незавершенного строительства (административно-технического центра)».

Строительство небольшого офисного здания, которое начиналось еще в советское время, преследовало цель восполнить утрату на этом месте небольшой православной церкви, обслуживавшей в далеком прошлом культовые потребности населения жителей района бывшей Корейской слободы. Тогда то ли денег не хватило, то ли бог воспротивился святотатству, но строительство ограничилось нулевым циклом и заглохло. В дальнейшем строительство объекта несколько раз пытались реанимировать, но попытки завершились неудачей.

Однако скромное здание в несколько этажей в центре Владивостока для инвестора сегодня не представляет особого интереса. Поэтому он дал задание проектировщикам на проект высотного дома, строительство которого было бы здесь выгодно. И проект появился.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Согласно проекту, который выполнила компания ООО «Новая архитектура», здание, которое предполагается ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет иметь высотность 27 этажей, из которых три – ниже отметки «ноль». Из них под жилье – 22 этажа, остальные – под внутреннюю парковку, офисно-торговые и общественные помещения. Общая площадь помещений дома будет 8 950 кв. метров, стилобата – 5 882, эксплуатируемой кровли – около 2 308 кв. метров. Площадь автопарковки составит около 4 000 кв. метров.

Въезд и выезд во внутреннюю парковку запроектирован со стороны Океанского проспекта, что в будущем может привнести определенные заминки в и без того проблемном автомобильном движении по одной из наиболее загруженных улиц города.

Предполагается, что исходя из скромной нормы в 23 кв. метра на человека, в этом доме сможет проживать 331 человек, а исходя из средней обеспеченности по евро-

американским меркам – около 150. Всего в доме будет 110 квартир, из которых 22 – однокомнатные, и по 44 – 2-х и 3-комнатных.

Особые опасения людей вызывает то, что устройство большого котлована под новое здание может оказаться опасным для находящейся выше девятиэтажки. Никто гарантий, что ничего опасного не произойдет, пока не выдал. И это тоже настораживает людей. Ведь строительство дома предполагает выемку грунта на площадке ниже уровня Океанского проспекта. Кстати, забор вокруг участка сейчас выставляется не вдоль тротуара на Океанском проспекте, а по гребню косогора, что свидетельствует о том, что вопрос о выемке грунта косогора под устройство стилобата с внутренней парковкой и въезда в нее принципиально не решен.

Начавшаяся подготовка площадки к строительству отрезает жителей 12-этажки на Океанском проспекте, 83 от нормального обслуживания спецтранспортом – скорой помощью, пожарными, мусоровозами, не говоря о том, что самим жителям сегодня стоит больших трудов подъехать к дому или что-либо подвезти.

Известно, что новая компания ООО «Порто-Франко 70», зарегистрированная 3 марта 2017 года, как и ЗАО «ДТА-Конструкция» полностью принадлежит приморскому бизнесмену вьетнамского происхождения До Куок ВЬЕТУ. Со своим проектом компания в прошлом году выходила на градостроительный совет Владивостока. У экспертов было несколько серьезных вопросов к застройщику. Они предвидели, что проект в штыки воспримут жильцы рядом стоящих домов, которые давно уже предлагали городу сделать здесь сквер или иную небольшую зону отдыха.

Руководивший работой того градосовета Анатолий МЕЛЬНИК отметил, что «надо грамотно использовать территорию города, соблюдать регламенты и улучшать среду обитания». И в этом отношении к проекту есть вопросы, поскольку трехуровневой встроенной парковки будет мало даже для жильцов будущего дома, не говоря о том, что без мест для своих авто останутся автомобилисты из соседних домов. И – сомнительно, что стоит включать в объект еще один торговый центр».

Вечером 6 августа на площадке, где предполагается начать строительство, прошел новый протестный митинг жильцов соседних жилых домов. Как утверждали собравшиеся, у застройщика разрешения на строительство пока нет, и есть веские основания считать, что его и не будет.

Судя по зачитанному на митинге членом Общественной палаты Приморского края Сергеем МИЛЬВИТОМ ответу на его запрос по поводу законности этого строительства от вице-губернатора Алексея НЕМКОВА, земля спорна и, по сути, захвачена застройщиком незаконно. Оказалось, что при том, что кадастровый участок 25:28:020004:3123 находится в частной собственности, «решений о предоставлении указанного земельного участка департаментом не принималось, договоры аренды или купли-продажи в департаменте не заключались». То есть регистрация права чьей-то собственности на этот участок может быть оспорена в судебном порядке.

При этом в ответе вице-губернатора отмечено, что согласно выписке из ЕГРН спорный участок имеет вид разрешенного использования: «многоквартирные жилые дома». То есть, жителям этой части Океанского проспекта мало добиться признания незаконности наметившегося строительства, но необходимо добиться и того, чтобы вообще на данной площадке подобный объект не строился, поскольку, появившись, он существенно ухудшит их условия жизни.

Сергей Мильвит призвал жителей подать заявления прокурору Владивостока с тем, чтобы по участку земли, который застройщик уже начал огораживать, была проведена прокурорская проверка с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий с ним и фактически незаконной подготовки к строительству высотного дома.

Ответ на заявление прокурора ожидаемо будет через месяц. Но, не ожидая его, жители поручили провести независимое расследование адвокату из своей среды. Результаты расследования будут заслушаны ими на очередном митинге, который было решено провести 13 августа.

Представителей застройщика, которые могли бы пояснить свою позицию, показать документы, подтверждающие права на строительство высотного дома, на первом в этом году митинге, посвященном этому дому, не было. Хотя известно, что застройщик был в курсе о его проведении.

Вероятно, конфронтация между застройщиком и горожанами здесь будет нарастать с каждой новой попыткой строителей развернуть строительство. Новые акции неизбежны, поскольку чаяния жителей этого жилого района пока полностью проигнорированы. И главным требованием протестантов по-прежнему остается одно – запретить строительство высотного дома и любого иного строения в этом месте и использовать территорию исключительно в тех целях, которые предложены жильцами и представителями общественных организаций города и края, поддерживающих их в борьбе за право жить в комфортной городской среде.

ОДНАКО

Визуально этот дом должен стать архитектурной доминантой над соседними панельными 9-12-этажными домами. Но при этом трудно представить, что с его появлением не будут нарушены нормы инсоляции соседних зданий - в некоторых из них даже в солнечные дни станет сумеречно.

Притом что снижение освещения солнцем на эту группу домов уже дает комплекс незавершенного строительства ЖК «Атлантикс Сити», а в будущем на это же повлияет еще один высотный комплекс, который поднимется с другой стороны группы панельных домов по Океанскому проспекту – в районе ул. Томской - Союзной.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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