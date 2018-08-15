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Во Владивостоке появятся два новых детских садика
Аукционы на строительство и реконструкцию двух детских садов объявлены администрацией Владивостока. Один будет построен с нуля в микрорайоне Снеговая Падь. Второй реконструируют на Постышева, 7а. В данный момент проходит сбор заявок на участие в аукционах.
Детский сад на Постышева, 7а будет одним из самых больших в городе, по проекту он рассчитан на 350 детей. В нем планируют открыть четыре ясельные группы и 14 обычных.
Новый детсад в микрорайоне Снеговая Падь будет типовым, как «Катерок», «Тигренок» и«Светлячок», которые были построены здесь ранее. Вместимость сада – 240 малышей. Это современные детские сады с большими витражными окнами и террасами.
Напомним, что также до конца года начнется строительство нового детского сада на 230 мест по улице Маковского, 157а.
Строительство детского сада во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а начнется в 2019 году. Проектом предполагается семь групп на 150 детей.
Также новый сад появится на ул. Тихвинской, 3 в Первомайском районе.
Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников. Строительные работы планируются там уже весной 2019 года.
Кроме того, во Владивостоке ведется проектирование двух новых детских садов в микрорайоне Патрокл на 240 мест каждый.
Также заключены контракты на проектирование детских садов на 120 мест каждый по адресам: ул. Крыгина, 84 и ул. Кипарисовая, 4.
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