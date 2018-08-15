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Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк

15 Августа 2018, 09:02 | Владивосток

Во Владивостоке продолжаются работы по созданию транспортного каркаса. Специалисты анализируют существующую маршрутную сеть и пассажиропоток. Для эффективной работы необходимо увеличить долю муниципального транспорта, в администрации города рассматривают возможность пополнения муниципального автобусного парка, сообщили в управлении транспорта.

Ежедневно на улицы краевого центра выходит около 650 автобусов, но, по подсчетам специалистов, маршрутная сеть города нуждается в оптимизации.

«Так, от Светланской до Луговой проходит 14 маршрутов, на которых работают 157 автобусов, от Светланской до Покровского парка - 11 маршрутов, это 145 автобусов, и еще от ТЦ «Изумруд» до парка - 25 маршрутов, это еще 253 автобуса. Как следствие такой перегруженности – гонки за пассажирами и транспортные заторы. Мы видим необходимость в пересмотре маршрутов, расписания и других изменений для создания эффективного транспортного каркаса», - отметили в управлении транспорта.

Сегодня на маршрутах Владивостока работают 14 перевозчиков, один из которых муниципальный – МУП «ВПОПАТ-1», его доля в общем объеме автобусного парка составляет не более  10 %. Тогда как эффективная и безопасная доля муниципального транспорта должна составлять не менее 30 %. Таким образом, если исходить из расчета, что на обслуживание городских линий понадобится порядка 500 единиц, около 200 из них должны быть муниципальными, подчеркнули в управлении транспорта

«Такая пропорция нужна, для того чтобы закрыть маршруты в случае схода любого из коммерческих перевозчиков по разным причинам. Мы ведем переговоры с производителями по разработке лизинговых программ для обновления автобусного парка в краевом центре», - неоднократно отмечал глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Планируется, что часть затрат на покупку будет выделена из городского бюджета, часть – из краевого, добавил он.   

«Мы обратились к врио губернатора Андрею Владимировичу Тарасенко с обоснованием необходимости закупки новых автобусов и просьбой о софинансировании из краевого бюджета. Глава региона принял решение поддержать проект. До конца этого года благодаря госсубсидиям действует значительное снижение цен на автобусы отечественного производства, до 10 %. Решить этот вопрос сейчас – выгодно и своевременно», - подчеркнул глава Владивостока.  

Требование по обновлению автобусного парка коснется и коммерческих перевозчиков, оно станет частью новых контрактов, которые планируется заключить в следующем году, добавилВиталий Веркеенко.

По мнению главы города, Владивостоку необходима кардинальная модернизация системы общественного транспорта.

«Автобусы во Владивостоке должны быть новыми, чистыми, оборудованными системами видеонаблюдения, спутникового слежения, обязательно с безналичной системой оплаты проезда, эффективно работающей системой. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд. И мы уже работаем над этим: обновляем автоматизированный диспетчерский центр, устанавливаем на автобусах систему ГЛОНАСС, разрабатываем формат единой транспортной карты, проводим конкурс на определение подрядчика для внедрения системы безналичного проезда и т.д.», - отметил Виталий Веркеенко.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Веркеенко  автобус  тарасенко  парк  владивосток 



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