Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
Во Владивостоке продолжаются работы по созданию транспортного каркаса. Специалисты анализируют существующую маршрутную сеть и пассажиропоток. Для эффективной работы необходимо увеличить долю муниципального транспорта, в администрации города рассматривают возможность пополнения муниципального автобусного парка, сообщили в управлении транспорта.
Ежедневно на улицы краевого центра выходит около 650 автобусов, но, по подсчетам специалистов, маршрутная сеть города нуждается в оптимизации.
«Так, от Светланской до Луговой проходит 14 маршрутов, на которых работают 157 автобусов, от Светланской до Покровского парка - 11 маршрутов, это 145 автобусов, и еще от ТЦ «Изумруд» до парка - 25 маршрутов, это еще 253 автобуса. Как следствие такой перегруженности – гонки за пассажирами и транспортные заторы. Мы видим необходимость в пересмотре маршрутов, расписания и других изменений для создания эффективного транспортного каркаса», - отметили в управлении транспорта.
Сегодня на маршрутах Владивостока работают 14 перевозчиков, один из которых муниципальный – МУП «ВПОПАТ-1», его доля в общем объеме автобусного парка составляет не более 10 %. Тогда как эффективная и безопасная доля муниципального транспорта должна составлять не менее 30 %. Таким образом, если исходить из расчета, что на обслуживание городских линий понадобится порядка 500 единиц, около 200 из них должны быть муниципальными, подчеркнули в управлении транспорта
«Такая пропорция нужна, для того чтобы закрыть маршруты в случае схода любого из коммерческих перевозчиков по разным причинам. Мы ведем переговоры с производителями по разработке лизинговых программ для обновления автобусного парка в краевом центре», - неоднократно отмечал глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Планируется, что часть затрат на покупку будет выделена из городского бюджета, часть – из краевого, добавил он.
«Мы обратились к врио губернатора Андрею Владимировичу Тарасенко с обоснованием необходимости закупки новых автобусов и просьбой о софинансировании из краевого бюджета. Глава региона принял решение поддержать проект. До конца этого года благодаря госсубсидиям действует значительное снижение цен на автобусы отечественного производства, до 10 %. Решить этот вопрос сейчас – выгодно и своевременно», - подчеркнул глава Владивостока.
Требование по обновлению автобусного парка коснется и коммерческих перевозчиков, оно станет частью новых контрактов, которые планируется заключить в следующем году, добавилВиталий Веркеенко.
По мнению главы города, Владивостоку необходима кардинальная модернизация системы общественного транспорта.
«Автобусы во Владивостоке должны быть новыми, чистыми, оборудованными системами видеонаблюдения, спутникового слежения, обязательно с безналичной системой оплаты проезда, эффективно работающей системой. Этот стандарт должен распространяться на все виды транспорта, для того чтобы можно было предусмотреть абонементы, сквозные билеты и льготный проезд. И мы уже работаем над этим: обновляем автоматизированный диспетчерский центр, устанавливаем на автобусах систему ГЛОНАСС, разрабатываем формат единой транспортной карты, проводим конкурс на определение подрядчика для внедрения системы безналичного проезда и т.д.», - отметил Виталий Веркеенко.
Новости тематики
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Крейсер "Варяг" станет еще более убойным
- Крымский мост возводили, опираясь на опыт строительства Русского моста
- Во Владивостоке перенесут остановку общественного транспорта
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Застрявшее во Владивостоке судно из КНДР возвращается на родину
- Во Владивостоке установят тарифы на проезд в общественном транспорте на следующий год
- Проект альтернативной дороги во Владивостоке с мостами на Русский и Елену уже начали обсуждать с инвесторами
- Во Владивостоке стартует операция "Чистый автобус"
Новости раздела
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Не протекайте мимо!
- Выносимые условия
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- В России реально введут налог на воздух
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе