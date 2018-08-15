Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"

25 и 26 августа 2018 г. в городе воинской славы Владивостоке на площадке Мемориального исторического комплекса Ворошиловская батарея и парка "Патриот", пройдет пятый фестиваль «Владивостокская крепость», так полюбившийся жителям и гостям Приморского края.

Фестиваль посвящен популяризации уникального туристического объекта «Владивостокская крепость», а также военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведь объекты крепости – это символ величия и мощи исторического и культурного наследия России.

В рамках фестиваля, "Туристско-информационный центр" проводит фотоконкурс, в котором жители Приморского края могут принять участие, опубликовав фото крепости в INSTAGRAM.

Работы на конкурс принимаются до 23 августа 2018 года.

Торжественная церемония награждения будет проходить 26 августа на площадке фестиваля.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Владивостокская крепость» в социальном интернет-сервисе Instagram, выкладывайте свои работы с хэштегом #vladfort2018 или #владфорт2018 с отметкой пользователя @vladfort2018.

Победители конкурса будут награждены ценными призами. Приз за 1 место: планшет Sumsung GALAXY Tab A

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с положением на туристском портале Приморского края (tour.primorsky.ru).

За более подробной информацией просим обращаться в оргкомитет фестиваля по телефонам: 8 (423) 240-71-21, primtravelinfo@mail.ru.

Программа фестиваля будет опубликована позднее. Следите за нашими новостями.

Газета "Золотой Рог", Владивосток