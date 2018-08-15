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Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
25 и 26 августа 2018 г. в городе воинской славы Владивостоке на площадке Мемориального исторического комплекса Ворошиловская батарея и парка "Патриот", пройдет пятый фестиваль «Владивостокская крепость», так полюбившийся жителям и гостям Приморского края.
Фестиваль посвящен популяризации уникального туристического объекта «Владивостокская крепость», а также военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведь объекты крепости – это символ величия и мощи исторического и культурного наследия России.
В рамках фестиваля, "Туристско-информационный центр" проводит фотоконкурс, в котором жители Приморского края могут принять участие, опубликовав фото крепости в INSTAGRAM.
Работы на конкурс принимаются до 23 августа 2018 года.
Торжественная церемония награждения будет проходить 26 августа на площадке фестиваля.
Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Владивостокская крепость» в социальном интернет-сервисе Instagram, выкладывайте свои работы с хэштегом #vladfort2018 или #владфорт2018 с отметкой пользователя @vladfort2018.
Победители конкурса будут награждены ценными призами. Приз за 1 место: планшет Sumsung GALAXY Tab A
Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с положением на туристском портале Приморского края (tour.primorsky.ru).
За более подробной информацией просим обращаться в оргкомитет фестиваля по телефонам: 8 (423) 240-71-21, primtravelinfo@mail.ru.
Программа фестиваля будет опубликована позднее. Следите за нашими новостями.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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