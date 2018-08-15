www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"

15 Августа 2018, 08:13 | Владивосток

25 и 26 августа 2018 г. в городе воинской славы Владивостоке на площадке Мемориального исторического комплекса Ворошиловская батарея и парка "Патриот", пройдет пятый фестиваль «Владивостокская крепость», так полюбившийся жителям и гостям  Приморского края.

Фестиваль посвящен популяризации уникального туристического объекта «Владивостокская крепость», а также военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведь объекты крепости – это символ величия и мощи исторического и культурного наследия России.

В рамках фестиваля, "Туристско-информационный центр" проводит фотоконкурс, в котором жители Приморского края могут принять участие, опубликовав фото крепости в INSTAGRAM.

Работы на конкурс принимаются до 23 августа 2018 года. 

Торжественная церемония награждения будет проходить 26 августа на площадке фестиваля.

Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Владивостокская крепость» в социальном интернет-сервисе Instagram, выкладывайте свои работы с хэштегом #vladfort2018 или #владфорт2018 с отметкой пользователя @vladfort2018.

Победители конкурса будут награждены ценными призами. Приз за 1 место: планшет Sumsung GALAXY Tab A 

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с положением на туристском портале Приморского края (tour.primorsky.ru).

За более подробной информацией просим обращаться в оргкомитет фестиваля по телефонам: 8 (423) 240-71-21, primtravelinfo@mail.ru.

Программа фестиваля будет опубликована позднее. Следите за нашими новостями.

 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

Автор:
Теги: крепость  владивосток  фестиваль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru