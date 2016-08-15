Часть Владивостока в среду останется без холодной воды

17 августа часть Владивостока останется без холодного водоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

С 4:00 до 23:00 без воды останутся горожане проживающие по следующим адресам:

ВНС «Загородная»: Спортивная. Борисенко. Нестерова, 13. 1-я Промышленная. 3-я Строительная, 18а, 18б. Калинина. Очаковская, 5, 7-а, 13. Интернациональная, 48-64, 51. Харьковская, 10, 10-а, 49/2. Окатовая. Вязовая. Можжевелевая, 1. Вилкова. 40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ. Гульбиновича. О. Кошевого. Бурачка, 4, 6. З. Космодемьянской. Приморская. Мыс Абросимова. 1-я Поселковая, 25-31. Коммунаров. Минеров, 4-10. Катерная. Бархатная. Героев Тихоокеанцев. Надибаидзе. Брянская. Херсонская. Черемуховая. Одесская, 8, 8-а, 15. Киевская, 2- 22, 5, 5/7. Пихтовая, 4-68, 5-81. Ольховая, 3-30б, 4-38. Дубовая, 10, 23-33. Тополевая, 3-7, 42- 46. Липовая, 2, 7-а. Буковая, 1-15, 8-18. Кизлярская, 1-27, 14-36. Бежецкая, 1, 2-6. Березовая, 1-39, 4-16. Ясеневая, 7-19, 12-16. Краева, 3-7, 6-8-а. Полтавская, 3- 21а. Матросова 1-13, 30. Гастелло, 1-33, 2-18. Адм. Макарова, 2-30. Пер. Адм. Макарова, 1-7, 2-8. Пер. Поселковый, 1- 9, 6-10. Тупик Босфора, 3, 30, 32. Босфора, 3. Связи, 1- 20- 22б. 2-я Промышленная. Полярная, 1-9, 4-8. Патрокл, 11, 12, 13, 14. Коммунаров, 14. Слуцкого. Часовитина, 1-27, 10-12. Гризодубовой, 61-103. Сафонова 18-36, 30-39. Тетюхинская, 1, 1а, 1б, 1в.

ВНС « Голдобино»: Надибаидзе, 17, 19. Черемуховая, 8-32. Калинина, 111- 113. Харьковская, 1-57а, 2-36а. Гульбиновича, 4-32, 29-30. Бурачка, 8, 10, 11-17-а. Интернациональная, 57-71а. В. Терешковой, 1-27, 10-26а. О. Кошевого 25-33. Запорожская, 2-96/1. Окатовая, 2-66, 5-45. Вязовая 1-9, 2-12. Фастовская, 2-44, 7-47. Кипарисовая, 1-49, 2-30. Тамбовская, 5-7. Каштановая, 3-21, 8-30. Кизиловая. З.Космодемьянской, 16, 16-а. Поселковый пер., 6-18. 1-я Поселковая, 1-23/1, 2-48. 2-я Поселковая, 1-50, 4-48. Воронежская, 17, 19. Могилевская 1, 3.