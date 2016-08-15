Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Часть Владивостока в среду останется без холодной воды
15 Августа 2016, 13:40 | Владивосток
17 августа часть Владивостока останется без холодного водоснабжения из-за ремонтных работ. Об этом Деловой газете "Золотой Рог" сообщили в КГУП «Приморский водоканал».
С 4:00 до 23:00 без воды останутся горожане проживающие по следующим адресам:
ВНС «Загородная»: Спортивная. Борисенко. Нестерова, 13. 1-я Промышленная. 3-я Строительная, 18а, 18б. Калинина. Очаковская, 5, 7-а, 13. Интернациональная, 48-64, 51. Харьковская, 10, 10-а, 49/2. Окатовая. Вязовая. Можжевелевая, 1. Вилкова. 40 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ. Гульбиновича. О. Кошевого. Бурачка, 4, 6. З. Космодемьянской. Приморская. Мыс Абросимова. 1-я Поселковая, 25-31. Коммунаров. Минеров, 4-10. Катерная. Бархатная. Героев Тихоокеанцев. Надибаидзе. Брянская. Херсонская. Черемуховая. Одесская, 8, 8-а, 15. Киевская, 2- 22, 5, 5/7. Пихтовая, 4-68, 5-81. Ольховая, 3-30б, 4-38. Дубовая, 10, 23-33. Тополевая, 3-7, 42- 46. Липовая, 2, 7-а. Буковая, 1-15, 8-18. Кизлярская, 1-27, 14-36. Бежецкая, 1, 2-6. Березовая, 1-39, 4-16. Ясеневая, 7-19, 12-16. Краева, 3-7, 6-8-а. Полтавская, 3- 21а. Матросова 1-13, 30. Гастелло, 1-33, 2-18. Адм. Макарова, 2-30. Пер. Адм. Макарова, 1-7, 2-8. Пер. Поселковый, 1- 9, 6-10. Тупик Босфора, 3, 30, 32. Босфора, 3. Связи, 1- 20- 22б. 2-я Промышленная. Полярная, 1-9, 4-8. Патрокл, 11, 12, 13, 14. Коммунаров, 14. Слуцкого. Часовитина, 1-27, 10-12. Гризодубовой, 61-103. Сафонова 18-36, 30-39. Тетюхинская, 1, 1а, 1б, 1в.
ВНС « Голдобино»: Надибаидзе, 17, 19. Черемуховая, 8-32. Калинина, 111- 113. Харьковская, 1-57а, 2-36а. Гульбиновича, 4-32, 29-30. Бурачка, 8, 10, 11-17-а. Интернациональная, 57-71а. В. Терешковой, 1-27, 10-26а. О. Кошевого 25-33. Запорожская, 2-96/1. Окатовая, 2-66, 5-45. Вязовая 1-9, 2-12. Фастовская, 2-44, 7-47. Кипарисовая, 1-49, 2-30. Тамбовская, 5-7. Каштановая, 3-21, 8-30. Кизиловая. З.Космодемьянской, 16, 16-а. Поселковый пер., 6-18. 1-я Поселковая, 1-23/1, 2-48. 2-я Поселковая, 1-50, 4-48. Воронежская, 17, 19. Могилевская 1, 3.
Первомайский район: Гризодубовой, 33-57. Сафонова, 3-11, 4-16. Никифорова, 43-57. Монтажная. Новожилова, 5-13, 2-14. Балтовская, 1, 1а, 1б, 3а, 6-20. Нарвская, 6, 53. 2-я Строительная. 3-я Строительная. М. Расковой, 1-9, 4-8. Нестерова, 1а, 2-10, 3-9. Героев Хасана. Талалихина, 1-11, 2-12. Полярная, 7а, 7 б, 7в, 7г. Пихтовая, 21, 21а, 21б, 35. Кипарисовая, 2, 4, 4а. Каштановая, 11, 13, 15. Сахалинская 3,3в,5,4,11а.
Автор:
Теги: вода адрес водоснабжение
Новости тематики
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
Новости раздела
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке все есть, как и в Греции
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Владивостокцы померяются территориями
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- "Большой Владивосток" становится еще больше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
Loading...