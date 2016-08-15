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В Приморье может появиться Ассоциация резидентов Свободного порта
Ассоциация резидентов Свободного порта Владивосток могут появиться в Приморье. Об этом было заявлено на круглом столе с участием резидентов Свободного порта Владивосток, состоявшегося в администрации Приморского края, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Круглый стол, организованный Приморским краевым отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», собрал резидентов Свободного порта Владивосток, руководителей общественных организаций, представителей Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока администрации Приморского края.
Участники мероприятия обсудили необходимость выработки консолидированной позиции по действию федерального закона «О Свободном порте Владивосток» для внесения предложений в основной закон, а также в сопутствующие правовые акты.
«Необходимо подвести некий итог работы в направлении создания Свободного порта Владивосток, сконцентрировать идеи, пожелания», - отметил сопредседатель Приморского отделения «Опора России» Константин БОГДАНЕНКО.
Уже сейчас всеми сторонами реализации проектов в рамках Свободного порта Владивосток проделана большая работа в данном направлении. На сегодняшний день Администрация Приморья внесла на рассмотрение в Законодательное Собрание Приморского края все необходимые законы регионального уровня о льготах для участников Свободного порта Владивосток.
«Это касается налоговых льгот на имущество, на прибыль и земельный налог. При этом все льготы, предусмотренные федеральным законодательством на территории Приморья, реализованы и предоставлены полностью», - отметил директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ПАВЛЕНКО.
В настоящее время в Приморье при поддержке Фонда развития Дальнего Востока резидентами Свободного порта Владивосток уже реализуются два проекта на 1,9 миллиарда рублей. Это проект Владивостокского морского рыбного порта по строительству холодильно-складского комплекса и строительство транспортно-логистического комплекса сухого порта группы компаний «Юнион».
Резиденты Свободного порта Владивосток высказали свои пожелания и предложения всем заинтересованным ведомствам. Так, звучали предложения по оптимизации работы с предпринимателями, ставшими резидентами, чтобы ускорить время согласования, оформления необходимых документов.
Как отметили все участники круглого стола, необходима планомерная работа всех заинтересованных сторон для оперативной выработки тех или иных решений.
«Администрация Приморья заинтересована в тесной работе с предпринимательским сообществом, получении обратной реакции от настоящих и нынешних резидентов. Такой институт, как Ассоциация резидентов Свободного порта Владивосток, сможет не просто аккумулировать весь опыт работы, но позволит на основе этого вырабатывать оптимальные пути решения возникающих вопросов», - подчеркнул Сергей Павленко.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Режим Свободного порта распространяется на 16 муниципальных образований Приморского края и предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль равен 0%, в течение 5 лет в федеральный и региональный бюджет, кроме того следующие 5 лет поступления в региональный бюджет равны 10% (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок, до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Для вхождения в Свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории Свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 миллионов рублей в течение трех лет. И в-третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.
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Остап Ибрагимович отдыхает. Свободного порта нет, а ассоциация есть, гоните бабки товарищи Корейки.