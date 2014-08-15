Владивостокцы от 14 до 35 лет могут рассчитывать на 100 тыс. рублей

Во Владивостоке продолжается приём документов на получение городской молодежной премии «Есть за что!». По итогам работы конкурсного жюри 25 человек, которые внесли значительный вклад в развитие Владивостока, получат денежные премии в размере100 000 рублей.

«Подать заявки на премию могут молодые люди от 14 до 35 лет, которые живут, работают или учатся в приморской столице. Основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока, - рассказывает Дмитрий Нестеренко, начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока. - Претендент может как самостоятельно подать свою кандидатуру на премию, так его могут выдвинуть органы местного самоуправления, общественные объединения или организации Владивостока».

Напомним, что премия «Есть за что!» присуждается в восьми номинациях: от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и социальных коммуникаций. Посмотреть подробности приёма заявок и больше узнать о номинациях можно на официальном сайте премии . Приём заявок осуществляется до 30 сентября.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.