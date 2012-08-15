Ботанический сад Владивостока начал эксперименты по клонированию

ВЛАДИВОСТОК, 26 июля, ZRPRESS. Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН – одно из любимых мест досуга владивостокцев и гостей города. Подсчитано, что за год его посещает до 200 тысяч человек. Основной наплыв посетителей, конечно, в летнюю пору – период отпусков и школьных каникул. Тенистые аллеи сада так и манят зайти туда в жаркий солнечный день.

История ботанического сада – это часть истории Владивостока. Не всегда она была гладкой. Еще свежи в памяти людской события двухлетней давности, когда под ковш экскаватора попал большой участок территории сада. В результате строительства объездной дороги тогда были уничтожены ценные породы деревьев, снят плодородный слой земли и нарушена экосистема. Виновный подрядчик ООО «Транстроймеханизация» отказался компенсировать ущерб в сумме 12 млн рублей. И, хотя дело находится на рассмотрении в Верховном арбитражном суде РФ, энтузиасты-ученые с помощью других энтузиастов – жителей Владивостока, нашли, чем компенсировать потерю, пусть и стала эта компенсация всего лишь частичной.

- Мы провели акцию. А ее результатом стала посадка 1000 кедров на 6 гектарах опустошенной строителями территории. Поддержать нас вышли в апреле нынешнего года 200 горожан. Посаженные деревья практически все прижились, - сообщил директор сада-института доктор биологических наук Павел Витальевич Крестов.

Но, как подчеркнул руководитель, это не мешает отстаивать ученым свою правоту в высших судебных инстанциях.

Ботанический сад, что в пригороде Владивостока, красив в любую погоду и в любое время года. Сегодня он радует посетителей роскошными розами, лилиями, ирисами, георгинами. Еще не отцвели и великолепные магнолии, источающие нежный и неповторимый аромат и представляющие особую гордость ботаников. Их коллекция насчитывает 14 видов и разновидностей.

Специалист по магнолиям – Ирина Петровна Петухова недавно ушла из жизни, но то, что она сделала, не было сделано никем другим в нашей России, да и во всем СНГ. К слову сказать, в Киевском ботаническом саду и то только 10 видов магнолий. Свой исследовательский опыт Ирина Петровна передала ученице – молодой ученой Любови Каменевой. А красавицы магнолии стали достопримечательностью не только Ботанического сада. Полюбоваться их цветением, а после цветения еще и необычным ярким плодоношением, можно в самом центре города – в сквере имени К.Суханова, где высажено 17 экзотических деревьев. «Будут рубить, будем менять, пока не приучим людей жить в красоте, материал для этой цели имеется», - так сказали ботаники.

Посадка в городе магнолий – это совместная акция Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН и Акционерного банка Приморье, который профинансировал ремонт теплицы, где выращиваются из семян эти декоративные растения. Более ста деревьев планируется посадить в краевом центре в течение пяти лет. Впрочем, магнолии – это только первая ласточка: помочь заменить переизбыток тополей на городских улицах сотрудники сада-института могут и другими экзотическими растениями. В частности, есть у них и катальпы, и редкие виды сиреней, гортензий, большая коллекция рододендронов, клены, хвойные породы. Можжевельники, кипарисы и туя могут украсить Владивосток не только к саммиту. Хотя читатель может возразить, мол, уже высаживали тую на Корабельной набережной и что с ней стало. Но на это возражение есть убедительный ответ ученых: «Туя может расти в наших условиях, но только под наблюдением специалистов». И на своей территории ботаники это уже доказали.

Всего коллекция Ботанического сада-института насчитывает более 3 тысяч видов и разновидностей растений, произрастающих в открытом грунте. Этого нет даже в благоустроенных садах Японии, Китая и Кореи, что ставят в пример «продвинутые» посетители, побывавшие заграницей. Коллекция поддерживается, сохраняется, изучается. На ее материалах пишутся научные статьи, защищаются диссертации. Нет, вовсе не для галочки все это делается, как может подумать обыватель. В этих материалах содержатся ценные сведения о растениях, их генетике, даются важные советы по интродукции, они могут послужить основой для специалистов в области озеленения и фитодизайна.

Статьи ученых – это фундамент. И, надо сказать, фундамент создают очень образованные и знающие свое дело люди. В составе института 55 научных сотрудников, из них 12 докторов и 28 кандидатов наук. Ботанический сад-институт ДВО РАН - это не только Владивосток. Он имеет два филиала – Амурский и Сахалинский, где тоже проводятся комплексные работы по исследованию флоры. Труды ученых этого учреждения известны за рубежом: БСИ ДВО РАН входит в Международную ассоциацию ботанических садов, а также в Восточно-Азиатскую сеть ботсадов. Кстати, в сентябре на базе сада-института планируется большая международная конференция. Но это будет только в сентябре, а пока ученые ездят в экспедиции, привозят интересные материалы, но, увы, о пополнении коллекции говорить не приходится.

- Малы для этого наши площади, причем как посевные, так и лабораторные. Не хватает и рабочих рук, чтобы следить за посадками. В результате так называемого пилотного проекта в системе РАН, который был направлен на сокращение штата в научных учреждениях, сильно пострадала наша хозяйственная группа. Стало просто некому работать на грядках и ухаживать за лесом. Осталось пять человек на три и две десятых ставки, хоть волонтеров приглашай убирать лес. Да, сегодня мы можем выращивать саженцы для реализации на рынке, нынешний устав Академии наук это делать не запрещает, но мы не можем использовать такую возможность.

Самая наша больная проблема – капитальный ремонт и реконструкция главной оранжереи и теплиц. Необходимо отремонтировать деревянный лабораторный корпус, пострадавший от пожара в 2000 году. Требуют ремонта система отопления и крыша на главном корпусе. Средств из бюджета нам хватает лишь на нужды науки. Хотя в Президиуме Дальневосточного отделения РАН прекрасно понимают, что без решения бытовых проблем просто не может быть речи о дальнейшем развитии исследований, но поддерживают нас больше морально. Обращались даже за помощью к спонсорам, - продолжает разговор П.В. Крестов.

И действительно, теснота там повсюду: в лабораториях, где невозможно даже разместить сотрудников, отделив им пространство для работы от химикатов и приборов, в оранжерее, где растения стоят в несколько ярусов, подпирая крышу, в теплицах. Впрочем, это только видимые неудобства. Честно говоря, обидно за ботаников, которые много делают и еще могут многое сделать для города.

Сад-институт ведет экологическую и природоохранную работу, начиная от посещения экспозиционных участков, кончая лекториями и специальными образовательными программами по растениеводству, цветоводству, парковому садоводству, ландшафтному дизайну, организует выставки. Полюбился юным горожанам праздник - День рододендрона, а также и другие мероприятия, проводимые сотрудниками научного учреждения со школьниками. Такое впечатление, что работает коллектив ботанического сада на голом энтузиазме. И он не истощается. В подтверждение тому директор сада-института провел меня к недавно вырытому котловану в лесу. Пояснил: «Здесь будет озеро лотосов».

- Хорошая задумка для рекламы сада?

- И не только. Развиваем свою коллекцию водных растений, а у нас их скопилось много, благо дальневосточная природа богата ими, - ответил руководитель.

И это еще не все. Нынешний год для научного учреждения особенный: в его стенах родилась еще одна лаборатория – биотехнологии, которую возглавил кандидат биологических наук Евгений Витальевич Болтенков. Теперь ботаники выходят на качественно новый уровень исследований, связанный с клонированием растений. Генная инженерия поможет в создании сортов, причем со специально заданными качествами. К тому же выращивание растений через клонирование наладит массовое производство цветов и экзотических растений и откроет выход на рынок. Первые эксперименты уже начались и ученые мне с гордостью показали пробирки, в которых получены нетрадиционным способом новые растения. Для новых работ закуплено современное оборудование.

Вот так вопреки всему развивается Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения РАН. И, как считает ученый Павел Витальевич Крестов, сад-институт должен в перспективе стать региональным центром исследования растений и экосистем.

- А если идее будет не суждено воплотиться в России, то она будет воплощена в сотрудничестве с соседними азиатскими странами, причем на их территории. Японские, китайские и корейские коллеги очень заинтересованы в этом, - добавил исследователь.

Елена Корнилова, "Золотой Рог".