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На улицах Владивостока по ночам стало заметно светлее

15 Июля 2014, 10:01 | Владивосток

Новые сети уличного освещения появились во Владивостоке на улицах Амурская, Хабаровская, Добровольского, Космонавтов, Постышева, Выселковая, Стрелковая, Гамарника, Главная, Харьковская, Очаковская, Чичерина и др. А за пять лет количество уличных фонарей во Владивостоке увеличилось в десять раз, так что на улицах стало заметно светлее.

Если в 2008 году в приморской столице число работающих уличных светильников едва достигало трех тысяч, то на сегодняшний день их уже насчитывается порядка 40 тысяч.

Причем фонари появляются прежде всего в отдаленных районах, в том числе там, где до этого их никогда не было. Вилкова, Котельникова, Жигура, Приходько, Слуцкого, Корнилова, Невская, Ильичева, Полярная, Связи, Карбышева, Тухачевского, Печорская, Баляева, Енисейская, Ватутина, Магнитогорская, Кирова – далеко не полный список находящихся в отдаленных районах улиц, где на месте старых сетей наружного освещения смонтированы новые.

Только в прошлом году во Владивостоке было установлено 873 новые опоры уличного освещения и проложены 32,2 км новых линий, а на 41 здании  появилась архитектурная подсветка. Всего в 2013 году в городе стало на 10 тысяч светильников больше.

«Новые фонари не только улучшают облик Владивостока, но и делают жизнь в нем более комфортной и безопасной. Снижается уровень преступлений во дворах и количество ДТП на неосвещенных дорогах. Мы, безусловно, продолжим работу по освещению города в этом году», - заявил глава города Игорь ПУШКАРЕВ.

Важно отметить, что для проведения ремонта и монтажа новых сетей наружного освещения используются энергосберегающие светильники с натриевыми лампами. Это позволяет сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии при увеличении уровня освещенности, а также сократить расходы на обслуживание сетей наружного освещения. Новые фонари светят желтым светом, который лучше виден в туманную погоду.

Кроме того, в 2013 году была продолжена работа по внедрению системы автоматизации. Установлено 150 щитов автоматического управления сетями наружного освещения, что позволило сократить сроки устранения аварий до 1 светового дня, повысить экономичность использования светильников.

В результате применения энергосберегающих светильников, а также внедрения автоматического управления системами уличного освещения в прошлом году удалось уменьшить тариф на содержание одного светильника на 13,5%. На 2014 год запланировано уменьшение еще на 8,5% к тарифу предыдущего года.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Светлана Смирнова
Теги: освещение  благоустройство 



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