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Владивостокские студенты узнали, как легально "прокачать" мозг перед сессией

15 Июня 2019, 15:30 | Владивосток

На открытой лекции московский химик-ограник не утаил ни одного из своих секретов

В пятницу вечером в Владивостоке, в библиотеке "БУК", научный журналист Алексей Паевский (по образованию химик-органик) рассказал, как прокачать память, внимание и скорость мышления.

Подавляющее большинство присутствующих на лекции были студенты, поэтому, их интересовал вопрос, а есть ли способы улучшить мозг химическим, электрическим или каким-либо другим способом? Видимо особенно актуальным этот вопрос стал из-за проходящей сейчас сессии.

В самом начале лекции Паевкий развеял миф о том, что мозг человека работает не в полную силу. Согласно последним исследованиям, мозг функционирует на все 100% и даже эта работа не всегда соответствует ожиданием человека. Например, перед экзаменами или написанием отчета люди зачастую пытаются улучшить работу мозга ноотропами или даже запрещенными препаратами. Однако первое, по последним исследованиям, практически бесполезно, а второе вредит здоровью и самому мозгу.

Как ни странно, оказалось, что лучше всего работу мозга улучшает качественный сон, не менее семи часов. «Нет ничего лучше для того, чтобы хорошо сдать экзамен, как отлично выспаться перед ним», - отметил лектор.

Еще мозгу необходима адекватная физическая нагрузка и стоит вовремя переключаться с одного вида интеллектуальной деятельности на другой. А для того ,чтобы улучшить память стоит учить стихи и иностранные языки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сессия  библиотека  образование  тренировка  консультация  психология  мозг  совет 



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