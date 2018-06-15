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Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
Одним из самых ярких мероприятий в рамках празднования 158-го дня рождения Владивостока станет театрализованное шествие горожан по улице Светланской 30 июня. Администрация Владивостока предлагает принять участие в шествии трудовым коллективам, семьям с детьми и всем желающим. Заявки на участие принимаются до 23 июня, сообщили деловой газете "Золотой рог" в администрации Владивостока.
Праздничное шествие начнется в 11 часов. По главной улице Владивостока пройдут тематические колонны предприятий и организаций из разных районов города. Девизом праздника в этом году станет «День Владивостока – яркий праздник!».
«Наша цель – создать шумное, шутливое, легкое и невероятно красочное шествие, участниками которого станут горожане, которые искренне радуются яркому дню и бесконечно любят родной город, – отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро. – Шествие в честь Дня города обещает стать в этом году большим праздником, к участию в котором приглашаются все без исключения».
Количество участников шествия не ограничено. Для участия необходимо подать заявку установленного образца на e-mail e.rozhkova@pmvl.ru. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-(914)-661-01-96.
В оформлении колонн организаторы предлагают использовать символику города или коллектива, а также музыкальное оформление. Основным пожеланием ко всем участникам массового театрализованного шествия станет наличие концепции своей колонны: она должна быть понятна зрителями, включать яркие насыщенные цвета или один цвет, создавать единый стиль поведения для каждого участника.
Скачать заявку на участие в шествии.
Фото: shamora.info
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