Во Владивостоке отметили День России

День России во Владивостоке отметили шествием по Океанскому проспекту. Его участники пронесли огромный российский флаг.

В торжественном митинге приняли участие не только общественные организации, горожане и молодежь, но и вице-губернатор Приморья Александр ШЕМЕЛЕВ и секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь КОРОЛЕВ. Звучали лозунги об уникальности России, Владивостока и российского народа. Молодым 14-летним владивостокцам были вручены в этот день паспорта из рук главы города Игоря ПУШКАРЕВА. Между тем горожане все-таки путаются, немногие могут назвать праздник правильно и считают 12 июня днем независимости.