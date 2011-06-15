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Во Владивостоке отметили День России
15 Июня 2011, 00:50 | Владивосток
День России во Владивостоке отметили шествием по Океанскому проспекту. Его участники пронесли огромный российский флаг.
В торжественном митинге приняли участие не только общественные организации, горожане и молодежь, но и вице-губернатор Приморья Александр ШЕМЕЛЕВ и секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь КОРОЛЕВ. Звучали лозунги об уникальности России, Владивостока и российского народа. Молодым 14-летним владивостокцам были вручены в этот день паспорта из рук главы города Игоря ПУШКАРЕВА. Между тем горожане все-таки путаются, немногие могут назвать праздник правильно и считают 12 июня днем независимости.
Автор: Юрий Рогов
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