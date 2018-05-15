Во Владивостоке появилось много новых названий для улиц

Нескольким улицам Владивостока присвоены наименования. Решение принято 14 мая, на очередном заседании комиссии по городской топонимике, которую провел её председатель, заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Четыре улицы, расположенные на территории садоводческого некоммерческого товарищества ДЭПСС в поселке Трудовое, теперь носят названия Былинная, Благодатная, Заветная и Булатная. В ближайшее время они будут закреплены специальным постановлением.

Именем художника Федора Рокотова названа улица в пригороде Владивостока. Она расположена по соседству с улицами, носящими имена других известных русских художников: Левитана, Саврасова и Васнецова.

Улица Зеленый Бульвар появилась в микрорайоне Зеленый угол. О таком названии попросили представители компании «Восточный луч», которые успешно строят дома в этом районе. В будущем застройщик планирует обустроить пешеходные, велосипедные дорожки, прогулочные зоны и места для катания на скейтбордах и наполнить их деревьями, кустарниками и цветами.

Еще две новые улицы появились по соседству с улицей Порт-Артурской. Продолжая тематику русско-японской войны 1904-1905 годов, специалисты администрации города предложили назвать близлежащие улицы в честь героев этой войны Василия Рябова и Василия Зверева. За именами стоят настоящие подвиги, которые вошли в историю страны. Так, военного разведчика Рябова, доставшего сведения о противнике, но принявшего героическую смерть, сами японцы прозвали «русским самураем». А инженер-механик Российского императорского флота, участник военных действий, старший инженер-механик миноносца «Сильный» Василий Зверев погиб в бою, закрыв своим телом пробитый паропровод миноносца, обеспечив ему ход.

Еще одно изменение коснулось остановки общественного транспорта «Театр оперы и балета». Теперь ее название звучит как «Мариинский театр. Приморская сцена».

Как сообщили в управлении культуры администрации города Владивостока, для этого была проведена большая подготовительная работа: изучены архивные данные, документы по городской топонимике, проанализированы традиционно сложившиеся названия и их актуальность на сегодня, были организованы выездные совещания на объекты наименования. К слову, в комиссию входят начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, директор Российского государственного архива Востока Александр Торопов, заведующий кафедрой проектирования архитектурной среды и интерьера инженерной школы ДВФУ Юрий Лиханский, секретарь Приморского краевого отделения Русского географического общества – общество изучения Амурского края Татьяна Файчук.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.