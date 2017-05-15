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На Vladivostok Boat Show – 2017 будет разыгран самый ожидаемый смартфон года

15 Мая 2017, 08:18 | Владивосток

Остаются считанные дни до IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Как известно, последняя неделя подготовки для любого мероприятия - самая сложная и увлекательная. Организаторы сообщают, что партнеры готовят подарки, розыгрыши, конкурсы для гостей выставки.

Так, например, сегодня стало известно, что компания Samsung, которая в этом году является партнером мероприятия, приглашает посетителей в дни выставки принять участие в конкурсе. Всего за одну фотографию на стенде компании, выложенную со специальными хэштегами в социальную сеть, можно выиграть самый ожидаемый смартфон года - Samsung Galaxy S8.

Выставка начинает работу и организаторы и партнеры ждут гостей с 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день, состоится Официальное открытие мероприятия. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В  2016 году участниками стали более 50  компаний из России и стран  АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: выставка  vladivostok boat show  розыгрыш  владивосток 



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Комментарии

  • 36213:12, 15.05.2017#

    А что предложит самая передовая анано-технология малого судостроения, не иначе очередной способ воровства денег, поскольку на этой выставке ни одного катера или яхты нашей постройки не будет, про моторы и говорить не хочу, ПП.

  • На японской пасхе13:38, 15.05.2017#

    Управление известного клуба как рыбы прилипалы. Напоминает гражданина Михалкова. Даже если будет оккупация инопланетянами страны они "найдут" себя. Яхты подешевели! А мы даже не ожидали откуда придут радостные вести!

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