На Vladivostok Boat Show – 2017 будет разыгран самый ожидаемый смартфон года

Остаются считанные дни до IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. Напомним, что в этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Как известно, последняя неделя подготовки для любого мероприятия - самая сложная и увлекательная. Организаторы сообщают, что партнеры готовят подарки, розыгрыши, конкурсы для гостей выставки.

Так, например, сегодня стало известно, что компания Samsung, которая в этом году является партнером мероприятия, приглашает посетителей в дни выставки принять участие в конкурсе. Всего за одну фотографию на стенде компании, выложенную со специальными хэштегами в социальную сеть, можно выиграть самый ожидаемый смартфон года - Samsung Galaxy S8.

Выставка начинает работу и организаторы и партнеры ждут гостей с 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день, состоится Официальное открытие мероприятия. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей!

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток