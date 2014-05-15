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Ледокол "Владивосток" спустили на воду в Ленинградской области

15 Мая 2014, 11:41 | Владивосток

Ледокол «Владивосток» спущен на воду на Выборгском судостроительном заводе. «Владивосток» - головной в серии дизель-электрических ледоколов проекта 21900М, построенный по заказу ФГУП «Росморпорт». Длина ледокола – более 119 метров, ширина - 27,5. Заложен «Владивосток» был в 17 октября 2012 года, 29 апреля этого года произведён его спуск на воду. Планируется, что уже в мае 2015 года ледокол «Владивосток» будет введён в эксплуатацию.

Настоящим праздником для кораблестроителей стала традиционная церемония спуска «новорождённого» ледокола на воду. В мероприятии приняли участие представители Федерального агентства морского и речного транспорта, ФГУП «Росморпорт», Объединенной судостроительной корпорации, руководство и рабочие Выборгского судостроительного завода. От имени жителей и главы Владивостока Игоря Пушкарёва собравшихся поприветствовала заместитель главы администрации города Елена Щёголева.

Одним из традиционных моментов церемонии спуска корабля на воду, безусловно, является разбивание бутылки шампанского о борт и наречение судна именем. Традиционно шампанское разбивает и нарекает корабль «крёстная мать» судна. Считается, что если бутылка разобьётся с первого раза – корабль ждёт счастливая судьба. «Крёстной мамой» ледокола, носящего имя нашего города, стала жительница Владивостока Елена Щёголева:

«Владивосток – город со счастливой судьбой, пусть такая же судьба будет у ледокола «Владивосток». Нарекаю тебя именем «Владивосток». Семь футов под килем!" - сказала Елена Щёголева и разбила бутылку шампанского о борт спускаемого судна.

"Для меня это был волнующий и ответственный момент, нужно было, чтобы шампанское разбилось с первого раза - так просили кораблестроители, эта деталь очень важна для них, - говорит Елена Щеголева. - И всё получилось как надо!"

Как отметили представители Выборгского судостроительного завода, по традиции горлышко этой бутылки будет храниться в кают-компании ледокола.

Также в ходе церемонии состоялось освящение корпуса ледокола священнослужителем. Затем «Владивосток» на полупогружной барже «Атлант» был отбуксирован на глубоководный полигон Выборгского залива и спущен на воду. После чего ледокол направился на достройку к причальной стенке завода. Напомним, «Владивосток» - головной ледокол, второй и третий ледоколы данной серии называются «Мурманск» и «Новороссийск».

Нести вахту «Владивосток», оборудованный вертолётной площадкой, имеющий возможность размещать не только команду, но и, например, команду спасателей, будет на Балтике. Ледокол будет проводить и буксировать суда, тушить пожары.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: транспорт  судостроение 



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