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Суперлайнер для полярных экспедиций сегодня приходит во Владивосток

15 Мая 2014, 12:42 | Владивосток

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о приходе в порт нашего города океанского суперлайнера MS Hanseatic. Он пришвартуется у причала морского вокзала сегодня, в четверг, 15 мая, в 23 часа.

Находящиеся на его борту около 180 иностранных туристов совершают уникальный экстремальный круиз по далеким от цивилизации местам, включая северные арктические широты. По пути они решили посетить и заповедные таежные места Приморья – со швартовками в Зарубино и Ольге. Промежуточным пунктом этого круиза станет Владивосток, где туристы собираются немного расслабиться и отдохнуть перед морским штурмом Арктики.

Это первый заход во Владивосток такого уникального, единственного в мире пассажирского лайнера. MS Hanseatic обладает комфортом пятизвездочного отеля, но при этом, благодаря его ледовому классу, совершает экстремальные экспедиционные рейсы в полярные широты. Его еще называют мега-яхтой для путешествий вдали от цивилизации в условиях роскоши и комфорта.

Во Владивостоке этот суперлайнер пробудет почти двое суток. Находящихся на его борту туристов из разных стран мира ждет насыщенная экскурсионная программа. Покинет наш город MS Hanseatic в субботу, 17 мая, в 19 часов.

За последние три-четыре года Владивосток стал постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксклюзивным агентом всех этих суперлайнеров во Владивостоке является ООО «ЭРМА».

Справка: Круизный лайнер MS Hanseatic был построен в 1991 году на верфи в городе Раума, Финляндия, для одной из немецких круизных компаний. В 2007 году он подвергся коренной реконструкции и превращен в пятизвездочный плавучий отель.

Лайнер, который сегодня ходит под флагом Багамских островов, используется для экспедиционных круизов по всему миру. Судно имеет ледовый класс: Е4 - высший для пассажирских судов. Благодаря этому, он идеально подходит для поездок в Арктику и Антарктиду.

Водоизмещение этого океанского лайнера – 8 380 тонн, длина 123 метра, ширина 21 метр, осадка 5,2 метра. Крейсерская скорость 16 узлов. Экипаж составляет 125 человек. Судно может принять 184 пассажира, которые размещены в 92 комфортабельных каютах.

Лайнер имеет 7 палуб, 2 лифта, 2 ресторана, 3 бара, бассейн, джакузи, солярий, тренажерный зал, салон красоты, сауну, ночной клуб, библиотеку, кинозал, интернет-кафе.

Экзотическая деталь: на его борту находятся. 14 моторных лодок «Zodiac», чтобы туристы могли на них причалить к самым недоступным для больших судов берегам. Имеется также парк спортивных и горных велосипедов для поездок по труднодоступным местам в ходе стоянки судна.

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Теги: суперлайнер  экстремальный тур  ms hanseatic  туристы  арктика 



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