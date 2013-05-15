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Аляска впервые участвует в Тихоокеанской международной туристической выставке (PITE) во Владивостоке

15 Мая 2013, 18:15 | Владивосток

 

Туристические предприятия Аляски впервые примут участие в Тихоокеанской международной туристической выставке (PITE) во Владивостоке 17-19 мая. 

«Визит Анкоридж», Русский культурный центр на Аляске и представители туристической индустрии Аляски представят Аляску. Они поделятся  обширной информацией о турах по Анкориджу, а также южной части центрального региона Аляски. Новый авиарейс, который запускается этим летом в Анкоридж, значительно облегчает эти путешествия.

В Анкоридже вы найдете комфортабельные отели, магазины беспошлинной торговли и фантастические рестораны,  однако город приберегает для вас и сюрпризы природы. Приблизительно 1500 лосей считают Анкоридж своим домом.  Шип Крик, одна из самых крупных лососевых нерестовых рек Аляски, протекает прямо по центру города, совсем рядом с его отелями.  Около 60 ледников располагаются на расстоянии однодневной поездки от Анкориджа. 

Стоящее высоко над головой полуночное солнце, вырисовывающийся на горизонте исполинский северный лес горной гряды Чугач, и сверкающие, манящие к себе воды залива Кук Инлет  -   Анкоридж предоставляет бесконечные возможности для  приключений на любой вкус и кошелек.  Туристические маршруты читаются как список желаний любителей природы. 

Представители Анкориджа, участвующие в выставке PITE  ответят на вопросы о туризме на Аляске,  включая информацию об авиарейсах, турпакетах и специальных предложениях. 

Аляска рада возможности участвовать в PITE в этом году, и развивать туризм между Россией и Аляской.

Досье: Миссия компании «Визит Анкоридж» - привлечение и обслуживание туристов в муниципальном округе Анкоридж. В Анкоридже располагается более 135 миль оборудованных прогулочных маршрутов, третий по величине национальный парк, первоклассные условия для размещения, а также уникальное смешение культур, которое можно найти только на Аляске.  Для получения дополнительной информации о возможностях туров по природным красотам Аляски или восхитительным городам, посетите вебсайт  www.Anchorage.net   

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: pite  США  Визит Анкоридж  Аляска 



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