Аляска впервые участвует в Тихоокеанской международной туристической выставке (PITE) во Владивостоке

Туристические предприятия Аляски впервые примут участие в Тихоокеанской международной туристической выставке (PITE) во Владивостоке 17-19 мая.

«Визит Анкоридж», Русский культурный центр на Аляске и представители туристической индустрии Аляски представят Аляску. Они поделятся обширной информацией о турах по Анкориджу, а также южной части центрального региона Аляски. Новый авиарейс, который запускается этим летом в Анкоридж, значительно облегчает эти путешествия.

В Анкоридже вы найдете комфортабельные отели, магазины беспошлинной торговли и фантастические рестораны, однако город приберегает для вас и сюрпризы природы. Приблизительно 1500 лосей считают Анкоридж своим домом. Шип Крик, одна из самых крупных лососевых нерестовых рек Аляски, протекает прямо по центру города, совсем рядом с его отелями. Около 60 ледников располагаются на расстоянии однодневной поездки от Анкориджа.

Стоящее высоко над головой полуночное солнце, вырисовывающийся на горизонте исполинский северный лес горной гряды Чугач, и сверкающие, манящие к себе воды залива Кук Инлет - Анкоридж предоставляет бесконечные возможности для приключений на любой вкус и кошелек. Туристические маршруты читаются как список желаний любителей природы.

Представители Анкориджа, участвующие в выставке PITE ответят на вопросы о туризме на Аляске, включая информацию об авиарейсах, турпакетах и специальных предложениях.

Аляска рада возможности участвовать в PITE в этом году, и развивать туризм между Россией и Аляской.

Досье: Миссия компании «Визит Анкоридж» - привлечение и обслуживание туристов в муниципальном округе Анкоридж. В Анкоридже располагается более 135 миль оборудованных прогулочных маршрутов, третий по величине национальный парк, первоклассные условия для размещения, а также уникальное смешение культур, которое можно найти только на Аляске. Для получения дополнительной информации о возможностях туров по природным красотам Аляски или восхитительным городам, посетите вебсайт www.Anchorage.net

ZRPRESS.RU, Владивосток.