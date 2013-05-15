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Муниципалитеты Приморья готовы к реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов

15 Мая 2013, 11:57 | Владивосток

 

Заявка Приморского края на получение в 2013 году финансовой помощи на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в настоящее время находится на рассмотрении в Федеральном фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, в региональную программу капитального ремонта (она является частью Госпрограммы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы»), включены семь муниципальных образований. Это Дальнегорский городской округ, Кавалеровское, Лучегорское, Светлогорское, Славянское, Смоляниновское и Хрустальнинское поселения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Одним из условий для участия в программе софинансирования является наличие общедомовых приборов учёта в 75 процентах жилых домов. По словам специалистов департамента, эта работа должна быть закончена до июля 2013 года, а значит, оснащённость коллективными счётчиками потребляемых ресурсов не повлияет на решение фонда. Кроме того, работа по установке общедомовых приборов учёта активизирована: сейчас управляющие компании заключают договоры на установку общедомовых приборов учёта. 

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: жкх  капитальный ремонт 



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