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Владивосток "рисует" 2 млн рублей, чтобы сохранить жизнь Маше Федотовой

15 Мая 2013, 11:31 | Владивосток

Маша Федотова – 14-летняя жительница посёлка Заводской Приморского края. У девочки есть ум, красота, талант и… тяжёлая болезнь. Фузиформная аневризма базилярной артерии – так полностью звучит Машин диагноз. Говоря понятным языком, - расширение артерии головного мозга.

Впервые болезнь дала о себе знать в 2005 году, когда девочке было всего 5 лет. Родители заметили, что у дочери стал косить глаз. Кроме того, постоянным спутником малышки стали мучительные головые боли. Диагноз поставили быстро, и в том же году Машу прооперировали в НИИ им. академика Н.Н. Бурденко в Москве. В 2008 г. там же состоялась повторная сложная операция. Однако, несмотря на усилия врачей, улучшения в состоянии девочки были кратковременными. Помимо нарастающей слабости, повышенной утомляемости и онемения конечностей, девочке постоянно грозит кровоизлияние в мозг – в случае, если произойдёт разрыв аневризмы. Исход – от глубокой инвалидности вплоть до летального.

В феврале 2012 г. Маша приехала в Москву в третий раз. Планировалась очередная операция, но после тщательного обследования российские нейрохирурги признали: риск слишком велик. И вынуждены были отказать. Единственной надеждой Маши стало лечение в Центральном госпитале Хельсинкского университета (Финляндия), куда маме девочки посоветовали обратиться наши врачи. После консультации с финнами Федотовы получили положительный ответ, приглашение на операцию в июне 2013 года и… счёт на сумму 50 тысяч евро (более 2 миллионов рублей).

Для Светланы, которая уже 4-й год воспитывает дочь одна (папа Маши умер в 2009 году), эта сумма – более чем фантастическая. Между тем, чтобы не упустить уникальный шанс, когда сложнейшую операцию девочке смогут провести сразу несколько высококвалифицированных бригад, внести деньги необходимо до 28 мая. Именно в эти дни на конференции в Хельсинки соберутся нейрохирурги со всего мира.

Маша – невероятно талантливая. Она учится в художественной школе, плетет шедевры из бисера, рисует удивительной красоты картины и мечтает стать дизайнером - чтобы делать мир ярче и красивее. Девочка уже в том возрасте, когда не просто комплексует перед сверстниками подростками по поводу тяжёлой болезни, но и по-настоящему боится за свою жизнь. Времени на сбор средств остаётся слишком мало, меньше месяца. Чтобы хоть как-то помочь маме, Маша решила распродать все свои картины, которые так бережно хранила и которыми так гордилась.
Оптимист по характеру, юная художница шутит: «Может быть, нарисовать деньги?» Девочка искренне верит в то, что мир не без добрых людей, и надеется на нашу помощь. Давайте поддержим Машеньку и «нарисуем» ей… ЖИЗНЬ!

На 13 мая собрали: 728 989,9 рублей, осталось собрать: 1 304 185,1 рублей 

Vladmama.Ru.

Реквизиты для возможного перечисления денежных средств:

Получатель платежа Федотова Светлана Владимировна

ОАО «Сбербанк России» - Филиал Дальневосточный банк

р/с 408 17 810 0 50004502658

К/счет 30101810600000000608 

ИНН 7707083893 

КПП 254002002

БИК: 040813608

Карта Сбербанка 639002509012661974

Яндекс деньги - 410011852239003;

Билайн - +79644424430, +79644424370

Qiwi bank № 4890494294493895 

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Теги: благотворительность 



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Комментарии

  • Псевдоним22:01, 15.05.2013#

    Редакторы поправте ИНН он должен состоять из 12 цифр за ранее спасибо.

  • Леша22:06, 15.05.2013#

    Вообще там похоже ИНН банка получателя, я например оплатил без него, надеюсь р/с там указан получателя платежа, а не банка получателя.

  • Псевдоним01:35, 17.05.2013#

    Хочется конечно верить, что не очередной "развод" на деньги.

  • Псевдоним01:44, 17.05.2013#

    не развод, зайдите на владмаму в раздел неотложная помощь, там целая ветка маше посвящена, грустная история, как и все другие, когда на лечение детей в нашей стране денег нет, как и специалистов, способных вылечить.

  • Псевдоним01:56, 17.05.2013#

    Не согласен. Специалисты есть. Вот только жители Раши, в большинстве, думают, что за бугром лучше. Уж слишком много разводов было в последнее время.

  • Псевдоним15:49, 19.05.2013#

    За бугром, может, не лучше; опасающимся разводов советую еще раз перечитать материал: там четко сказано, что в Бурденко не рискнули делать операцию и посоветовали обратиться к финнам.

  • хотим жить15:58, 14.06.2013#

    Нет это не развод, мама наша сотрудница. Не перестаём удивляться нашим людям, всем спасибо. Деньги собирали с протянутой рукой в буквальном смысле. Обидно за державу. Собрали 2млн рублей, операцию сделали, но пока девочка в искусственной коме. Ждём когда проснётся.

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