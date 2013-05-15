Владивосток "рисует" 2 млн рублей, чтобы сохранить жизнь Маше Федотовой

Маша Федотова – 14-летняя жительница посёлка Заводской Приморского края. У девочки есть ум, красота, талант и… тяжёлая болезнь. Фузиформная аневризма базилярной артерии – так полностью звучит Машин диагноз. Говоря понятным языком, - расширение артерии головного мозга.

Впервые болезнь дала о себе знать в 2005 году, когда девочке было всего 5 лет. Родители заметили, что у дочери стал косить глаз. Кроме того, постоянным спутником малышки стали мучительные головые боли. Диагноз поставили быстро, и в том же году Машу прооперировали в НИИ им. академика Н.Н. Бурденко в Москве. В 2008 г. там же состоялась повторная сложная операция. Однако, несмотря на усилия врачей, улучшения в состоянии девочки были кратковременными. Помимо нарастающей слабости, повышенной утомляемости и онемения конечностей, девочке постоянно грозит кровоизлияние в мозг – в случае, если произойдёт разрыв аневризмы. Исход – от глубокой инвалидности вплоть до летального.

В феврале 2012 г. Маша приехала в Москву в третий раз. Планировалась очередная операция, но после тщательного обследования российские нейрохирурги признали: риск слишком велик. И вынуждены были отказать. Единственной надеждой Маши стало лечение в Центральном госпитале Хельсинкского университета (Финляндия), куда маме девочки посоветовали обратиться наши врачи. После консультации с финнами Федотовы получили положительный ответ, приглашение на операцию в июне 2013 года и… счёт на сумму 50 тысяч евро (более 2 миллионов рублей).

Для Светланы, которая уже 4-й год воспитывает дочь одна (папа Маши умер в 2009 году), эта сумма – более чем фантастическая. Между тем, чтобы не упустить уникальный шанс, когда сложнейшую операцию девочке смогут провести сразу несколько высококвалифицированных бригад, внести деньги необходимо до 28 мая. Именно в эти дни на конференции в Хельсинки соберутся нейрохирурги со всего мира.

Маша – невероятно талантливая. Она учится в художественной школе, плетет шедевры из бисера, рисует удивительной красоты картины и мечтает стать дизайнером - чтобы делать мир ярче и красивее. Девочка уже в том возрасте, когда не просто комплексует перед сверстниками подростками по поводу тяжёлой болезни, но и по-настоящему боится за свою жизнь. Времени на сбор средств остаётся слишком мало, меньше месяца. Чтобы хоть как-то помочь маме, Маша решила распродать все свои картины, которые так бережно хранила и которыми так гордилась.

Оптимист по характеру, юная художница шутит: «Может быть, нарисовать деньги?» Девочка искренне верит в то, что мир не без добрых людей, и надеется на нашу помощь. Давайте поддержим Машеньку и «нарисуем» ей… ЖИЗНЬ!

На 13 мая собрали: 728 989,9 рублей, осталось собрать: 1 304 185,1 рублей

Vladmama.Ru.

Реквизиты для возможного перечисления денежных средств:

Получатель платежа Федотова Светлана Владимировна

ОАО «Сбербанк России» - Филиал Дальневосточный банк

р/с 408 17 810 0 50004502658

К/счет 30101810600000000608

ИНН 7707083893

КПП 254002002

БИК: 040813608

Карта Сбербанка 639002509012661974

Яндекс деньги - 410011852239003;

Билайн - +79644424430, +79644424370

Qiwi bank № 4890494294493895