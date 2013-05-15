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ДВФУ открыл доступ к международным ресурсам для всех вузов Дальнего Востока
Ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец принял участие в международном конгрессе «Стратегия эффективного развития науки и технологий в России», который прошел 14 мая 2013 года в Санкт-Петербурге.
На форум собрались руководители ведущих университетов России, научно-исследовательских институтов, представители Министерства образования и науки России, Российской академии наук и других научных организаций.
В своем докладе, посвященном информационному обеспечению развития науки и образования на Дальнем Востоке, Сергей Иванец отметил, что Дальневосточный федеральный университет, стремясь стать лидером образования и науки на Дальнем Востоке, взял на себя ответственность и финансовые обязательства по развитию информационного обеспечения образовательного пространства высшей школы.
— В рамках специального соглашения с издательским холдингом «Эльзевир» мы по собственной инициативе оплатили доступ всем вузам и научным организациям Дальнего Востока России на мировые электронные библиотечные ресурсы. И они теперь пользуются всем этим бесплатно,— подчеркнул ректор ДВФУ.
Предоставление доступа позволяет университетам знакомиться со статьями ведущих научных журналов (Science Direct), получать сведения из базы данных Scopus, читать патентную литературу, иметь доступ к другим источникам информации. За короткое время ДВФУ предоставил доступ к этим данным для 51 научной и образовательной организации, создав новое научное сообщество – Консорциум вузов Дальнего Востока. Совместная работа ДВФУ и членов Консорциума значительно активизировало научную деятельность региона, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Доклад ректора ДВФУ вызвал большой интерес аудитории, состоявшей из представителей лидирующих мировых компаний, таких как Intel и Cisco, ведущих российских вузов, дипломатического корпуса. Прежде всего, в части возможностей доступа к крупнейшим мировым базам научной информации, предоставляемых университетом исследователям, преподавателям и студентам.
Справка:
«Эльзевир» — крупнейший в мире издательский холдинг научной, технической и медицинской литературы с более чем 400-летней историей. Компания издает более 2000 журналов (включая The Lancet и Cell) и около 20 000 книг под брендами Academic Press, Mosby, Saunders, Churchil Livingstone и др. Подписчиками печатных и электронных продуктов «Эльзевира» являются научно-исследовательские центры, библиотеки, университеты, ведомства и министерства более чем в 180 странах. Издательство обслуживает научными данными более 30 млн. ученых, медиков, студентов и специалистов по всему миру. Широкое признание получили онлайн-решения издательства для ученых и врачей, среди которых ScienceDirect, Scopus, Reaxys, MD Consult и др., используемые во всем мире.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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