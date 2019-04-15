Экс-мэр Владивостока объяснил, почему он улыбался, когда судья объявлял приговор

Многие пользователи соцсетей удивились такому поведению Игоря Пушкарева

Экс-мэр Владивостока разместил в социальных сетях очередной пост.

«Мои адвокаты доводят до меня комментарии общественности относительно приговора Тверского суда г. Москвы, вынесенного в отношении меня, моего брата Андрея и Лушникова. Это мнения жителей Приморья и Владивостока, просто неравнодушных граждан, моих бывших коллег, экспертов (в том числе и «диванных»).

Несмотря на приговор, я считал и считаю, что делал всё правильно. Я осознанно шёл на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города. Тот миллиард рублей, который группа компаний «Востокцемент» простила МУПВ «Дороги Владивостока» - это отремонтированные городские дороги, скверы, набережные и просто приведённый в порядок Владивосток.

В некоторых комментариях пишут что, слушая приговор, я улыбался, даже иногда смеялся. Да, это действительно так, потому что иной реакции на изложенные в приговоре доводы о моей виновности быть не могло. Как можно причинить ущерб МУПВ «Дороги Владивостока» в сумме 143 млн рублей, простив МУПВ задолженность в 962 млн рублей? Как могли члены моей семьи получить доход в виде дивидендов от взаимодействия с МУПВ, если компания Востокцемент от этого взаимодействия получила в итоге убыток в размере более 700 млн руб.

В результате договорных отношений с Востокцементом именно МУПВ получило прибыль, оплатив только налогов на прибыль в размере 92 млн руб. И это ущерб?!

И как я мог, управляя группой компаний «Востокцемент» (суд в своём приговоре прямо указал это), давать взятки самому себе? Это только маленькая часть вопросов, которые вызвали у меня улыбку. С тем подходом, который применил Тверской суд, при вынесении приговора, можно было не только меня, а любого человека обвинить в чём угодно. Я не считаю себя виновным.

На моём сайте igor-pushkarev.com опубликован текст приговора. Читайте и делайте свои выводы.