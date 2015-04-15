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Во Владивостоке ректора ВГУЭС отправят в отставку

15 Апреля 2015, 15:31 | Владивосток

Во ВГУЭС скоро будет новый ректор. По некоторой информации, которой располагает деловая газета «Золотой Рог», нынешнего ректора Геннадия Лазарева на этом посту может сменить московский ставленник.

Во Владивостоке специальная комиссия рассмотрела кандидатов, предложенных в этом году на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». В результате обсуждения и рейтингового голосования члены комиссии выдвинули на это звание и ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Между тем, по данным из столичных коридоров власти, один из самый успешных и авторитетных ректоров дальневосточных вузов Геннадий Лазарев скоро может уйти в почетную отставку. Возможно, звание «Почетного гражданина города Владивостока» как раз и станет своеобразной компенсацией за уход с высокого поста. Также, чему также пока нет официального подтверждения, Геннадию Лазареву, возможно, будет предложена почетная должность президента вуза. По той же информации, на посту ректора Лазарева сменит некий выходец из Москвы. Отставку нынешнего ректора связывают с утвержденными законодательно возрастными ограничениями для подобного рода должностей.

Напомним, Геннадий Лазарев руководит Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса с 1988 года. Именно под его руководством из рядового института вырос в один из успешных университетов в регионе. Причем это было сделано в тяжелейших условиях 90-х-начала 2000-х годов. Сегодня в вузе обучаются более 17 тысяч студентов, в том числе и иностранные, в процессе обучения применяются самые инновационные программы и методы обучения. ВГУЭС сегодня хорошо известен и на международном уровне.

Юрий Рогов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: отставка  образование  почетный гражданин  ВГУЭС  вузы  владивосток 



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Комментарии

  • эт 0317:30, 15.04.2015#

    хороший и самый честный человек !

  • владивостокчанин17:42, 15.04.2015#

    Во вгуэсе не учился, но Лазарева, как управленца - уважаю. Поднял из ничего.

  • Буров17:42, 15.04.2015#

    Хороший мужик , универ поднял !

  • Псевдоним17:47, 15.04.2015#

    он превратил учебное заведение в свое собственное ООО по зарабатыванию бабла на всем. Снимите розовые очки товарищи!

  • 5555517:55, 15.04.2015#

    Ну это по современному и называется:-- поднял. А в Советское время сидел бы уже давно и долго.

  • Justfirst17:50, 15.04.2015#

    Внес неоценимый вклад по опусканию высшего образования ниже плинтуса

  • Псевдоним17:55, 15.04.2015#

    Во ВГУЭСе не учатся, а покупают все и вся за деньги. О каком-либо образовании там даже поминать не стоит.

  • 121218:04, 15.04.2015#

    А ты что там учился? Ну да а в других местах препады святые.

  • Псевдоним12:14, 19.04.2015#

    Моя дочь учится во ВГУЭС на дизайнера. Не спит ночами. Некогда. Учиться очень трудно. Ничего не покупали . Ваше мнение- это ложь.

  • Псевдоним20:18, 22.04.2015#

    учусь во ВГУЭСе 3 год, ни разу ничего не купила. Давайте вы не будете говорить о том, чего не знаете

  • 121218:03, 15.04.2015#

    Лазарев поднял универ с низов, всё что нужно там всё было и есть, это уж потом ДВФУ с его развитой инфраструктурой появился и то благодаря Путину. А для ВГУЭСА Лазарев всё сам "пробивал", старался.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј19:35, 15.04.2015#

    Поддерживаю! Из убогого ВГУЭС стал современным, все для удобства студентов. А про взятки - кто хочет учиться, тот учится, а кто не хочет, может в любом вузе диплом приобрести.

  • Zade10:32, 16.04.2015#

    Лазарев молодец! По мере того, как ДВГУ спускался в пропасть, ВГУЭС поднимался вверх!

  • Студ14:09, 16.04.2015#

    Задача нового масковского упрафленца проста как 3 копейки-все сделать, чтоб забрали лицезию у "Ложек-Швей-Поворежек". И чи-что тогда? Тогда Ифанец получит 17 тысяч голофф, готовых платить за все. И ни чего ни делая товарисч заполнит русский до проектной мощи 60 тыщ голов ! И чи-что тогда? Тогда-с Ифанца , как эффективнаго МАНАГЕРА успешно выполнившего набор студикофф обратно заберут туда откуда был прислан. А дальше ЧТО? Как ЧТО? . . догадался?

  • Студ14:12, 16.04.2015#

    А Гена? Гена-молоток. Там сам чорт ногу сломит где у него какое имущество и здания. . . Было 2 общаги и корпус учебный. Сейчас , все что понастроили-в личной собственности Гены. А разве плохо?

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