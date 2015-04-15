Во Владивостоке ректора ВГУЭС отправят в отставку

Во ВГУЭС скоро будет новый ректор. По некоторой информации, которой располагает деловая газета «Золотой Рог», нынешнего ректора Геннадия Лазарева на этом посту может сменить московский ставленник.

Во Владивостоке специальная комиссия рассмотрела кандидатов, предложенных в этом году на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». В результате обсуждения и рейтингового голосования члены комиссии выдвинули на это звание и ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Между тем, по данным из столичных коридоров власти, один из самый успешных и авторитетных ректоров дальневосточных вузов Геннадий Лазарев скоро может уйти в почетную отставку. Возможно, звание «Почетного гражданина города Владивостока» как раз и станет своеобразной компенсацией за уход с высокого поста. Также, чему также пока нет официального подтверждения, Геннадию Лазареву, возможно, будет предложена почетная должность президента вуза. По той же информации, на посту ректора Лазарева сменит некий выходец из Москвы. Отставку нынешнего ректора связывают с утвержденными законодательно возрастными ограничениями для подобного рода должностей.

Напомним, Геннадий Лазарев руководит Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса с 1988 года. Именно под его руководством из рядового института вырос в один из успешных университетов в регионе. Причем это было сделано в тяжелейших условиях 90-х-начала 2000-х годов. Сегодня в вузе обучаются более 17 тысяч студентов, в том числе и иностранные, в процессе обучения применяются самые инновационные программы и методы обучения. ВГУЭС сегодня хорошо известен и на международном уровне.

Юрий Рогов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.