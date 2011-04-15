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Всем первоклассникам не хватит мест за партами владивостокских школ?
"Ходят слухи, что…": на прошедших в школах Владивостока встречах учителей с будущими первоклассниками выяснилась маленькая неприятность: всех детей некоторые из муниципальных средних школ города принять в этом году не смогут по причине нехватки мест, исходя из нормы 25 человек в классе.
Таким образом, кризис с нехваткой мест в детских садах города добрался до школ. В этой ситуации учителя, тестируя будущих первоклассников, отсеивают тех, кто, по их мнению, не достоин учиться в их классах. Не прошедшим тесты предлагается поступать в платные частные школы, где они смогут получить не менее хорошее образование, чем в средней школе, но за приличные деньги. Не исключено, что часть детей, которым не хватило мест в муниципальных школах и из бедных семей, окажутся не охваченными школьной программой и останутся без начального образования. Другим детям придется ездить или ходить в отдаленные от места жительства районы, что в таком возрасте далеко небезопасно.
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