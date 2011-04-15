Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Школы и детсады Владивостока получили гранты
По программе главы города Игоря ПУШКАРЕВА гранты на несколько миллионов рублей получили детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. На торжественном мероприятии «Иди дорогою добра» сертификаты на разные денежные суммы от имени главы города вручили призерам и финалистам городского конкурса инновационных образовательных программ.
Этот конкурс по инициативе Игоря Пушкарева проходит во Владивостоке с 2009 года. Любое образовательное учреждение города может принять в нем участие, предоставив свою уникальную методику или программу обучения детей. Например, среди детских садов победу в этом году одержали четыре проекта: «Ступеньки познания мира» (д/с №15), «Мой россиянин» (д/с №30), «Я понимаю себя» (д/с №184), «Дошколята - вежливые ребята» (д/с №121). Победителям достаются средства на обновление материально-технической базы. У конкурса нет аналогов во всем Приморском крае.
Так за два года новые компьютерные классы, лингафонные кабинеты, мультимедийное и лабораторное оборудование, интерактивные доски, новая ученическая мебель появились в восьми школах. Новая мебель, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки появились в десяти муниципальных детских садах. Существенно обновили свою материально-техническую базу восемь учреждений дополнительного образования.
В 2011 году по 1 миллиону рублей на развитие и обновление материально технической базы получили школы №28, №17, лицей «Технический», гимназия №2. По полмиллиона рублей на приобретение новой мебели, игрушек, спортинвентаря, музыкального оборудования вручили муниципальным детским садам №184, №121, №15 и №30. По 250 тыс. рублей на развитие получили Центр дополнительного образования детей «Центринформ», Центр дополнительного образования детей «Эврика», Центр дополнительного образования детей «Подросток» Первомайского района и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Богатырь».
Кроме того, обновить свою материально-техническую базу смогут финалисты конкурса. Детские сады получили сертификаты на приобретение новых песочниц, лавочек, горок и качелей для уличных площадок, а также на комплекты развивающих игр и мебели. Сертификаты на приобретение и обновление компьютерных классов достались школам №67, №3, №65, №81. Новые комплекты ученической мебели закупит Центр детского творчества Владивостока, новое спортивное оборудование – ДЮСШ Первореченского района. Так что в этом году образовательные учреждения Владивостока существенно обновятся.
По словам Игоря Пушкарева, с одной стороны конкурс стимулирует дошкольные учреждения внедрять новые программы, инновации, разнообразить процесс обучения, увлекать детей, с другой – это хорошее подспорье для обновления быстро устаревающей материально-технической базы.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Приморцы не увидят дешевой горбуши