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Школы и детсады Владивостока получили гранты

15 Апреля 2011, 00:04 | Владивосток

По программе главы города Игоря ПУШКАРЕВА гранты на несколько миллионов рублей получили детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. На торжественном мероприятии «Иди дорогою добра» сертификаты на разные денежные суммы от имени главы города вручили призерам и финалистам городского конкурса инновационных образовательных программ.

Этот конкурс по инициативе Игоря Пушкарева проходит во Владивостоке с 2009 года. Любое образовательное учреждение города может принять в нем участие, предоставив свою уникальную методику или программу обучения детей. Например, среди детских садов победу в этом году одержали четыре проекта: «Ступеньки познания мира» (д/с №15), «Мой россиянин» (д/с №30), «Я понимаю себя» (д/с №184), «Дошколята - вежливые ребята» (д/с №121). Победителям достаются средства на обновление материально-технической базы. У конкурса нет аналогов во всем Приморском крае.

Так за два года новые компьютерные классы, лингафонные кабинеты, мультимедийное и лабораторное оборудование, интерактивные доски, новая ученическая мебель появились в восьми школах. Новая мебель, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки появились в десяти муниципальных детских садах. Существенно обновили свою материально-техническую базу восемь учреждений дополнительного образования.

В 2011 году по 1 миллиону рублей на развитие и обновление материально технической базы получили школы №28, №17, лицей «Технический», гимназия №2. По полмиллиона рублей на приобретение новой мебели, игрушек, спортинвентаря, музыкального оборудования вручили муниципальным детским садам №184, №121, №15 и №30. По 250 тыс. рублей на развитие получили Центр дополнительного образования детей «Центринформ», Центр дополнительного образования детей «Эврика», Центр дополнительного образования детей «Подросток» Первомайского района и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Богатырь».

Кроме того, обновить свою материально-техническую базу смогут финалисты конкурса. Детские сады получили сертификаты на приобретение новых песочниц, лавочек, горок и качелей для уличных площадок, а также на комплекты развивающих игр и мебели. Сертификаты на приобретение и обновление компьютерных классов достались школам №67, №3, №65, №81. Новые комплекты ученической мебели закупит Центр детского творчества Владивостока, новое спортивное оборудование – ДЮСШ Первореченского района. Так что в этом году образовательные учреждения Владивостока существенно обновятся.

По словам Игоря Пушкарева, с одной стороны конкурс стимулирует дошкольные учреждения внедрять новые программы, инновации, разнообразить процесс обучения, увлекать детей, с другой – это хорошее подспорье для обновления быстро устаревающей материально-технической базы.

Автор: Юрий Рогов
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