Опрос "ЗР": А вы пойдете на субботник?

16 апреля владивостокцы выйдут на общегородской субботник, чтобы привести в порядок город, посадить деревья, убрать мусор, побелить бордюры. Облагораживать дворы, парки и скверы готовы сотрудники жилищных организаций, административные служащие, студенты, школьники и просто те, кому небезразличен дом, в котором они живут.

«ЗР» провел опрос среди жителей Владивостока на тему: «А вы пойдете на субботник?». Основным ответом было: «НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НУЖНО». Многие люди отмахивались, а одна девушка вообще убежала, наверное побоялась, что ее заставят субботничать.

Рыжакова Татьяна Аркадьевна, завуч школы №59:

- Безусловно, у нас грязный город, и он нуждается в помощи, в элементарном поддерживании чистоты. Ведь нетрудно подойти к мусорному баку поближе, чтобы не промахнуться. Сейчас говорить об уважении к окружающим – бесполезно. Если у нас не только до урны добежать не могут, но и с окон мусорные пакеты на голову выкидывают. Что поделать, такова нынче «культура»! Мы с коллегами и конечно же с учениками постоянно выходим на субботники, и этот раз – не исключение. Школьная территория у нас большая, приходится потрудиться. Убрать сухую траву, почистить откосы, бордюры побелить. Ребятам, кажется, нравится. Даже подольше остаются, пока не сделают все как следует. Не то чтобы они так убираться хотят, но вот пообщаться и повеселиться всегда рады. Мальчишки берут краску и приводят в порядок свои турники. Мода у них какая-то, кувыркаться.

Алексей ШАРАПОВ, студент МГУ им.Невельского:

- Город красивый, но есть, что подправить. Проблемы налицо. Воздух ужасный. На дорогах беспорядок. Пыль. Уже «прописавшиеся» на деревьях пакеты. Да в любую щель загляни - увидишь бычок. Я учусь в МГУ, и у нас принято убираться не только по субботникам, но и просто так, каждую неделю. Постоянно вижу, как молодые курсанты подметают территорию института. Какого числа субботник? 16? Думаю, я выйду, если будет что убирать.

Дмитрий МЕРЕНКОВ, студент ДВФУ:

- Да, обязательно пойду на субботник. Университет у нас престижный - заставляют облагораживать территорию, хотя я и сам считаю это полезным. Состояние наших улиц - плачевно. Нужно бороться! Конечно, я стараюсь не сорить, но иногда бумажки не долетают до урны (отводит глаза). Университету помогу, а что касается дома… У нас там все перекопали. И вообще, сомневаюсь, что кто-то выйдет, кроме бабушек. Это никому не надо, всех все устраивает.

Евгения ПИЛИПЕНКО, продавец-консультант:

- Думаю, сейчас не встретишь человека, который доволен состоянием Владивостока. Конечно, отдельные районы довольно чистые, но в целом – ничего хорошего. Если что-то и делается, то спустя рукава. Надолго и уборки не хватает, просто не могут доделать, и культуры у людей нет. К сожалению, не смогу принять участие в уборке вокруг своего дома, потому что работаю.

Владимир Владимирович, сотрудник в администрации:

- Конечно же Владивосток грязный, о чем говорить? Я - человек чистоплотный, не то чтобы хвастаюсь. Я никогда не позволяю себе выкидывать мусор куда попало. Я и моя семья обязательно выйдем посубботничать. Это же приятно гордиться своим домом! Заходить в подъезд и не испытывать отвращения от количества бутылок. Выходить во двор и не лицезреть мусорные бумажки.

Виктор Владимирович, старший лейтенант милиции:

- В эти выходные планировал убраться на даче - своего рода субботник. Там много нужно сделать после зимы. А вот в первый выходной день, скорее всего, буду помогать облагораживать территорию возле отделения. Считаю, что субботник - полезное дело. Воспитывает в нас патриотизм, трудолюбие, исполнительность, помогает в борьбе с ленью.

Ирина ПОВАЛИХИНА, учитель русского языка и литературы:

- Я всегда выхожу на субботники, потому что меня не устраивает состояние нашего города. Хочу, чтобы Владивосток выглядел престижно. Мы с соседями будем убираться во дворе своего дома, вскапывать клумбы и высаживать цветы, убирать откосы. Я люблю свой город, он заслуживает выглядеть достойно.

Антон БУБНОВСКИЙ, доцент кафедры радио, телевидения и связи, кандидат физико-математических наук:

- Нет, я не пойду на субботник, просто не вижу в этом смысла. Мой двор в прекрасном состоянии. Нигде ничего не валяется. Да и город не нуждается в «чистке». Меня все устраивает. Зачем выходить махать метлой, мастерить скамейки и судорожно бегать за мусором? Это работа дворника, за которую он получает деньги. Неужели вы так наивно полагаете, что наши депутаты пойдут пачкать «костюмчики» просто так? Им хорошо сидится и в кабинете. Имей вы деньги, пошли бы помогать «зеленому дозору»? Ответ очевиден. Нужно просто показаться, создать видимость деятельности. Все мое детство «прошло в субботниках». Я как приличный гражданин убирался на территории дома, школы, затем университета. Сейчас мне это не надо. Я не ленивый и не зазнавшийся, если меня попросят, я уберусь.

Евгения РУСАНОВСКАЯ, студентка ДВФУ:

- Нет, я не пойду, потому что считаю это нецелесообразным. Ну соберут мусор, все ненадолго, это понятно. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! Пусть лучше дороги сделают, чем субботники затевать.

Дарья КОПЫЛОВА, студентка ДВФУ:

- Я не собираюсь идти. Не вижу в этом смысла. Я бы, может, и пошла, если бы существовала какая-нибудь система поощрений. Нужен ли субботник? Нет, только конченый филантроп и альтруист, которыми видимо, считают нас власти, могут убирать за теми, кто кругом свинячит.