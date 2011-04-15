«Сочтемся славою, ведь мы свои же люди...»

Вчера, 14 апреля, в городской думе состоялось заседание комиссии, принявшей решение рекомендовать представительному органу власти города присвоить звание Почетный гражданин Владивостока Анне ЧУЛКОВОЙ – знаменитому приморскому кондитеру, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР, дважды удостоенному ордена Ленина…

Примечательно, что именно представитель КПРФ, который по своей идеологии должен знать цену советским наградам, и был единственным на заседании комиссии, кто не поддержал кандидатуру прославленной производственницы, бывшей на протяжении 10 лет членом городского комитета Коммунистической партии Советского Союза. Защитник прав трудового народа к моменту голосования то ли забыл, то ли не знал, что его товарищ по партии Анна Федоровна Чулкова продолжает оставаться членом Всероссийской ассоциации «Трудовая доблесть России».

В журналистских кулуарах прошелестело, что-де комиссия сделала всё для того, чтобы только не прошла кандидатура другого нашего известного земляка – музыканта Ильи ЛАГУТЕНКО…

Справедливости ради следует напомнить, что двое из списка претендентов на почетное звание сняли свои кандидатуры из уважения именно к Анне Чулковой.

Ради той же справедливости, мы можем напомнить также, что городские депутаты, присвоив в свое время звание Почетного гражданина Владивостока «неудобному» Виктору ЧЕРЕПКОВУ, оценили его вклад в развитие города не с позиций народной популярности, а с точки зрения гражданской позиции человека. (Напомним о событиях на острове Русский, о твердости в борьбе за права человека, о первых попытках внедрить в городе подлинное самоуправление).

В канун события на страницах и сайтах местных СМИ развернулась отчаянная дискуссия вокруг публикации местного поэта Бориса ЛАПУЗИНА, в пух и прах разнесшего Илью ЛАГУТЕНКО.

Развязный тон публикации Бориса Васильевича только добавил симпатий музыканту. Но наше профессиональное сообщество оставило обсуждение остальных кандидатур вне поля зрения, зарядив перо на пропаганду одного лишь претендента, который и в силу таланта, и благодаря публичности профессии давно стал любимцем молодого поколения владивостокцев. И как всегда скромно, в тени дискуссий оставалась Анна Чулкова…

…Быть знаменитым – красиво, почетно, в этом – признание твоей незряшной работы. На чашах весов общественного мнения лежали два фактора - популярность одного претендента и многолетний и тоже творческий труд женщины, чьё имя редко мелькает на страницах публикаций, но плоды её труда - в каждом доме. Анна Чулкова – создатель теперь уже всемирно известных конфет «Птичье молоко»…И у Лагутенко, и у Чулковой – свои секреты творчества.

Проректор ДВФУ Николай МОРОЗОВ:

- Секрет Ильи Лагутенко прост. Взлетев к звездам, он остается для нас своим парнем. И теперь прославляет наш Владивосток везде, где выступает… Вспомним хотя бы «Владивосток 2000». Эту песню поёт вся страна. А кроме музыки у него полно проектов – от защиты тигров до виртуальных социальных сетей. И ещё. Он мой однокашник. Окончил востфак чуть раньше меня. Старшекурсников у нас называли «семпай». Почти так же уважительно, как «сенсей» - учитель. А уважения он точно заслужил. Его история успеха – пример не только для поклонников. Это история человека, который сделал себя сам и открыл новое направление в современной музыке. В феврале, после подписания соглашения о сотрудничестве университета с музыкантом, я побывал на концерте «Мумий Тролля». Как же встречали группу наши ребята! Да, верно, не все они ходят на выборы городской думы. Кто-то, увы, и не подозревает, что она есть вообще… Но наши юные современники с гордостью говорят, что живут во Владивостоке: а вся страна знает, откуда родом Лагутенко, воспевший дальневосточный город… И эти ребята тоже напишут историю своего успеха».

Мнение другого нашего земляка – резко противоположное. Но оно имеет приоритетное право на существование. Михаил Аркадьев – заслуженный артист России, главный дирижер и художественный руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра, пианист с мировым именем, композитор, теоретик музыки, философ, доктор искусствоведения. Его называют достоянием отечественной культуры. С его мнением считался гений Георгий Свиридов…

- А кто, собственно, такой Илья Лагутенко? Если это эстрадно-попсовый певец, то вообще – позор для всей российской культуры ставить даже сам вопрос о награждении такого рода деятелей развлекательщины и приравнивании их к деятелям искусства и культуры. Это говорит о страшном падении культурной среды и потребностей в России….Я сейчас в Вене с сольными концертами… Вернусь – можем поговорить подробнее…

…Кто скажет, что профессиональный музыкант не имеет права на собственную точку зрения в оценке другого музыканта?

Их творчество не пересекается. Если Михаил Аркадьев - штучная творческая единица, то Илья Лагутенко - для массового потребителя. Но оба находят свою аудиторию. А вот на университетской кафедре Михаил Аркадьев с его ораторским темпераментом, с его глубочайшими и обширнейшими знаниями, философскими воззрениями, гражданской позицией стал бы несомненным приобретением Дальневосточного федерального университета.

Но это вряд ли произойдет. Аркадьев – человек негибкий. Заигрывать с аудиторией и «курсом партии» не будет. Но в оценке вклада Ильи Лагутенко в историю Владивостока и отечественной культуры его мнение с местными «единороссами» абсолютно совпадает. Так тоже бывает…

Действительно, в общественных дискуссиях по поводу предстоящего присвоения звания Почетного гражданина Владивостока имя Анны Чулковой звучит нечасто. Словно априори спорщики признают её неоспоримый вклад и в историю, и в экономику Владивостока, и в воспитание многих поколений наших земляков. Признавая её талант. И для Анны Чулковой её творчество, её колдовство над сладкими ингредиентами «Птичьего молока», и волшебный результат поисков был именно пастернаковским – самоотдачей. («А не шумиха, не успех»). Ибо редкий кондитер мечтает о мировой славе. К Анне Чулковой такая слава пришла. Я имею немало зарубежных друзей. Угадайте с трех раз – что они просят привезти из Владивостока? Правильно: «Птичку»…Икру рыб лососевых пород у дальневосточников задерживает китайская таможня, сама пала жертвой в Харбине. «Икру» пропускают только лагутенковскую.

Да ведь и само название конфет – чудное. «Птичье молоко». То, чего нет в природе. То, что не существует нигде, кроме сказок. А вот у нас, во Владивостоке, есть… И весь мир выпытывает рецепт, который хранит для своего города Анна Федоровна. Каково?

Остается ещё одна нравственная трудность предстоящего выбора: Анна Чулкова уже подводит жизненные итоги, пройдя нелёгкий путь со своей страной и городом. Её соперник Илья Лагутенко, кому чуть за сорок, стал гражданином мира тоже благодаря во многом своему городу. Но, сдается мне, спроси Илью о его отношении к Анне Федоровне, всплеснет руками. Он сам в детстве находил под елкой коробку конфет в шоколаде с суфле трех цветов: лимонного, белого и коричневого. И щелкал тоненькой шоколадной обливкой в поисках любимого, самого «вкусного» цвета. И потом, Илья знает цену наградам советской поры – они с неба не падали. Их не давали «по блату», их не присваивали всенародным голосованием. Героями становились за бесценный вклад – в экономику, в историю, в науку. Лагутенко это знает не понаслышке: его дед, кажется, тоже – Герой Социалистического Труда? Архитектор.

И думалось мне: вдруг кумир молодежи, вспомнив слова замечательного русского писателя Сергея ДОВЛАТОВА, позвонит во Владивосток и скажет: «Господа! «Благородство – это способность человека поступать вопреки своим интересам»… И закончит: «Я ещё успею…Спасибо за любовь…Спасибо Анне Чулковой за её труд». И всем всё станет понятно.

Нам представляется значительным мнение нашего молодого земляка Вадима СОНИНА. Молодой юрист из нашего же университета был Президентским стипендиатом, удостоен самых престижных именных стипендий. В Китае его называют самой яркой восходящей научной звездой России. Он говорит:

- Я сейчас в Харбине…Учу китайский и изучаю китайское право…Песни Лагутенко «распробовал» недавно, хотя, сколько себя помню, они всегда были частью «культурного кода» Владивостока. Песни его психологичны, часто фрагментарны. Это – поток сознания человека переходной, переломной эпохи, полный таинственных образов и запредельных ассоциаций…Слова песен, музыка, даже оформление альбомов группы – всегда стильно. Думаю эта непохожесть, а также включение владивостокских образов и мотивов, несущих свежий колорит, обеспечили мировой успех Ильи… Вот хотя бы «Амба» - где еще найдете такое слово? Илья очень многое сделал, чтобы Владивосток узнавали. Он и сегодня продолжает участвовать в судьбе города. И, на мой взгляд, он достойный наш гражданин. Заминка с присвоением ему звания выглядит досадной. Тем более сейчас, когда он вынужден конкурировать с очень уважаемым в нашем городе человеком – Анной Чулковой. Личность в мире она менее известная, но не менее достойная. Просто профессия кондитера – непубличная. «Птичье молоко» знают все, а автора – немногие. Обидно, что две такие яркие личности соперничают друг с другом. В этом я вижу серьезное упущение в организации процедуры присвоения Почетного гражданина Владивостока».

И как же хочется, чтоб Илья Лагутенко как современник скромного кондитера Анны Чулковой сложил бы ещё одну песню. Про «Птичье молоко»… И спел бы её. «Во весь голос» - как называется поэма Маяковского, где есть такие знакомые слова: «сочтемся славою, ведь мы свои же люди….».

Окончательное решение о присвоении звания Почетный гражданин Владивостока примет городская дума. Кроме почетного звания, избранный гражданин получит ежемесячную выплату в 10 тыс. рублей и право бесплатного проезда в общественном транспорте по улицам родного Владивостока.