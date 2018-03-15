www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 53.39 р.
EUR: 70.53 р. 10 CNY: 90.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры

15 Марта 2018, 14:23 | Владивосток

Торжественная церемония вручения юным владивостокцам сертификатов во Всероссийские детские центры состоялась накануне, 14 марта, в администрации города. 19 школьников стали обладателями путевок в «Океан», «Орленок» и «Артек». Это дети, которые отличились в творчестве, учебе, спорте и общественной жизни. Вручила сертификаты заместитель главы администрации города Наталья Мальцева.

В детские центры отправятся победители и призеры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, а также лидеры детских и молодежных организаций и авторы социально значимых проектов.

«Счастливый человек создает свое счастье сам, – обратилась к присутствующим Наталья Мальцева. – Вы для этого тоже хорошо потрудились и отправитесь туда, где собираются самые талантливые, неординарные, активные школьники. «Океан», «Орлёнок» и «Артек» – это не только места отдыха. Это те точки на карте России, где можно оказаться, только приложив для этого усилия. И успех в таком случае не достигается одномоментно. Это результат большой работы, и не только вас, но и ваших педагогов и родителей. Вам это удалось, и мы вас с этим поздравляем».

Ребята станут участниками различных профильных смен в соответствии со своими увлечениями и потенциалом. Например, Виталия Филатова, ученица 7 класса школы № 28, отправится во Всероссийский детский центр «Орлёнок» в конце мая, когда там распахнет свои двери смена юных ученых. Путевка Виталии вручена за высокие достижения в краевом экологическом конкурсе исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада».

«Очень люблю природу и много фотографирую, - рассказала Виталия. – А еще танцую и изучаю английский: недавно заняла первое место в международном конкурсе «Алфавит». Порой времени на всё не хватает, но не могу от чего-то отказаться».

Ученица 8 класса школы № 83 Пигорева Василина тоже отправится в «Орленок». Девушка – дипломант 3 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» международного фестиваля «Зимушка-зима».

«Признаться, не была в детских оздоровительных лагерях ни разу, – смеется Василина. – А тут сразу «Орленок»! К тому же мама держала до последнего информацию в секрете. Так что эмоции переполняют!»

В этом году 33 владивостокских школьника отправятся в детские центры России в числе 1200 подростков со всего Приморья за счет краевого бюджета. Ребята стали не только обладателями бесплатных путевок, им также будет компенсирован проезд в обе стороны. Часть школьников уже находится в местах отдыха.

 

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: океан  дети  лагерь  владивосток  Артек  орленок  путевка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru