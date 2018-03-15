Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры

Торжественная церемония вручения юным владивостокцам сертификатов во Всероссийские детские центры состоялась накануне, 14 марта, в администрации города. 19 школьников стали обладателями путевок в «Океан», «Орленок» и «Артек». Это дети, которые отличились в творчестве, учебе, спорте и общественной жизни. Вручила сертификаты заместитель главы администрации города Наталья Мальцева.

В детские центры отправятся победители и призеры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, а также лидеры детских и молодежных организаций и авторы социально значимых проектов.

«Счастливый человек создает свое счастье сам, – обратилась к присутствующим Наталья Мальцева. – Вы для этого тоже хорошо потрудились и отправитесь туда, где собираются самые талантливые, неординарные, активные школьники. «Океан», «Орлёнок» и «Артек» – это не только места отдыха. Это те точки на карте России, где можно оказаться, только приложив для этого усилия. И успех в таком случае не достигается одномоментно. Это результат большой работы, и не только вас, но и ваших педагогов и родителей. Вам это удалось, и мы вас с этим поздравляем».

Ребята станут участниками различных профильных смен в соответствии со своими увлечениями и потенциалом. Например, Виталия Филатова, ученица 7 класса школы № 28, отправится во Всероссийский детский центр «Орлёнок» в конце мая, когда там распахнет свои двери смена юных ученых. Путевка Виталии вручена за высокие достижения в краевом экологическом конкурсе исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада».

«Очень люблю природу и много фотографирую, - рассказала Виталия. – А еще танцую и изучаю английский: недавно заняла первое место в международном конкурсе «Алфавит». Порой времени на всё не хватает, но не могу от чего-то отказаться».

Ученица 8 класса школы № 83 Пигорева Василина тоже отправится в «Орленок». Девушка – дипломант 3 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» международного фестиваля «Зимушка-зима».

«Признаться, не была в детских оздоровительных лагерях ни разу, – смеется Василина. – А тут сразу «Орленок»! К тому же мама держала до последнего информацию в секрете. Так что эмоции переполняют!»

В этом году 33 владивостокских школьника отправятся в детские центры России в числе 1200 подростков со всего Приморья за счет краевого бюджета. Ребята стали не только обладателями бесплатных путевок, им также будет компенсирован проезд в обе стороны. Часть школьников уже находится в местах отдыха.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток