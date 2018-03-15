Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
Торжественная церемония вручения юным владивостокцам сертификатов во Всероссийские детские центры состоялась накануне, 14 марта, в администрации города. 19 школьников стали обладателями путевок в «Океан», «Орленок» и «Артек». Это дети, которые отличились в творчестве, учебе, спорте и общественной жизни. Вручила сертификаты заместитель главы администрации города Наталья Мальцева.
В детские центры отправятся победители и призеры региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, а также лидеры детских и молодежных организаций и авторы социально значимых проектов.
«Счастливый человек создает свое счастье сам, – обратилась к присутствующим Наталья Мальцева. – Вы для этого тоже хорошо потрудились и отправитесь туда, где собираются самые талантливые, неординарные, активные школьники. «Океан», «Орлёнок» и «Артек» – это не только места отдыха. Это те точки на карте России, где можно оказаться, только приложив для этого усилия. И успех в таком случае не достигается одномоментно. Это результат большой работы, и не только вас, но и ваших педагогов и родителей. Вам это удалось, и мы вас с этим поздравляем».
Ребята станут участниками различных профильных смен в соответствии со своими увлечениями и потенциалом. Например, Виталия Филатова, ученица 7 класса школы № 28, отправится во Всероссийский детский центр «Орлёнок» в конце мая, когда там распахнет свои двери смена юных ученых. Путевка Виталии вручена за высокие достижения в краевом экологическом конкурсе исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада».
«Очень люблю природу и много фотографирую, - рассказала Виталия. – А еще танцую и изучаю английский: недавно заняла первое место в международном конкурсе «Алфавит». Порой времени на всё не хватает, но не могу от чего-то отказаться».
Ученица 8 класса школы № 83 Пигорева Василина тоже отправится в «Орленок». Девушка – дипломант 3 степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество» международного фестиваля «Зимушка-зима».
«Признаться, не была в детских оздоровительных лагерях ни разу, – смеется Василина. – А тут сразу «Орленок»! К тому же мама держала до последнего информацию в секрете. Так что эмоции переполняют!»
В этом году 33 владивостокских школьника отправятся в детские центры России в числе 1200 подростков со всего Приморья за счет краевого бюджета. Ребята стали не только обладателями бесплатных путевок, им также будет компенсирован проезд в обе стороны. Часть школьников уже находится в местах отдыха.
Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Новости тематики
- Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
- Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- Виталий Веркеенко предложил сократить рабочий день
- Циклон испортил погоду в Приморье
- "Владимир Владимирович, обязательно приезжайте!"
- Во Владивостоке модернизируют отделения Почты России
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Воспитанники детских домов Владивостока получили подарки от Игоря Пушкарёва
- Владивосток победил в народном голосовании за звание столицы Тотального диктанта - 2018
Новости раздела
- Школьникам Владивостока вручили путевки во Всероссийские детские центры
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
- 5 тысяч тонн снега вывезли с центральной площади и дорог Владивостока за минувшую ночь
- Владивостокцев заманивают на выборы дешевыми продуктами
- Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поздравил женщин с 8 Марта
- "Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"
- Администрация Владивостока обратилась к горожанам с предупреждением
- Владивосток стал примерным городом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Дольщики бьются за Снеговую падь