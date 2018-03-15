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Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
15 Марта 2018, 10:23 | Владивосток
24 марта с 20:30 до21:30 от электроснабжения будет отключена архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка города.
«Час Земли» – это международная акция, в рамках которой все желающие на один час выключают свет и бытовые электроприборы. Таким образом люди показывают, что им небезразлично будущее планеты. Ежегодно в акции, по оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), принимают участие около 30 миллионов жителей России.
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