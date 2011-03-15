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«Гражданская инициатива» выступила против реформы образования
15 Марта 2011, 01:49 | Владивосток
Активисты движения «Гражданская инициатива» провели пикет во Владивостоке возле приемной лидера партии «Единая Россия» против реформы системы образования.
Они требовали признать несостоятельным проект для старшей школы, увеличить финансирование системы образования и отказаться от планов сокращения педагогов.
Пикетчиков пришли поддержать члены КПРФ, ТИГРа и даже один молодой анархист-синдикалист со смешным маленьким черным флагом на раздвигающемся металлическом стержне. К участникам акции протеста представители правоохранительных органов не придирались и даже старались держаться подальше. Оппозиционеры, исчерпав час, отведенный на пикетирование, свернули свои плакаты и мирно разошлись.
Автор: Юрий Рогов
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