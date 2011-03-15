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Техника сдавала экзамен
Выставка специальной автомобильной техники, приобретенной в текущем году для нужд Владивостока, прошла на главной площади города. Были показаны снегоуборочные и снегоплавильные машины, благо погода в тот день позволяла - снег убирать не надо было.
Зато его надо было убирать уже на следующий день. Надо полагать, с двойным усердием продемонстрированная техника приступила к очистке дорог в субботний снегопад. Словом, как в воду глядел губернатор Сергей ДАРЬКИН, пожелавший накануне непогоды посмотреть, на что тратит городской бюджет мэрия краевого центра. Парад техники был организован по его просьбе.
- Мы в восемь раз увеличили финансирование программ по закупке дорожной техники для Владивостока, на эти цели было потрачено 890 миллионов рублей. Но должной отдачи пока нет, не все дороги очищаются вовремя, - сказал губернатор.
Он также дал распоряжение применять в случае снегопада не песко-солевую смесь, а жидкие реагенты, которые не оставляют грязи ни на улицах, ни на обуви прохожих, как будто применяется грязезащитное покрытие.
Губернатор обратил особое внимание руководителей краевого центра на то, чтобы те добивались в городе чистоты, чтобы приводили в порядок парки, скверы, памятники в ежедневном режиме. И вообще были бы «прежде всего дворниками, а потом уже управляющими». «У руководителей достаточно денег и техники, чтобы сделать Владивосток одним из самым чистых городов России», - считает Сергей Дарькин.
Выставленные на параде машины «скорой помощи» тут же отправились в муниципальные образования края. Ключи от 12 реанимобилей, предназначенных для укрепления автопарка районных служб скорой помощи, губернатор вручил представителям МО. Техника закуплена в рамках национального проекта «Здоровье» и поступит в медицинские учреждения городов и районов края, расположенных вдоль трассы М-60 «Уссури», и будет предназначена для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Реанимобили получат медики Владивостокского, Уссурийского, Лесозаводского и Спасского городских округов, а также Пожарского, Кировского, Спасского, Черниговского, Михайловского и Надеждинского муниципальных районов.
- Благодаря новым автомобилям «скорой помощи» значительно сократится время доставки пострадавших в ДТП в больницы, а значит, станет возможным спасти больше человеческих жизней», - считает Сергей Дарькин.
Поступившие на вооружение медиков кареты «скорой помощи» изготовлены на базе автомобиля Fiat «Ducato» на автозаводе «Соллерс». Благодаря современному оборудованию в них можно одновременно транспортировать пострадавших и проводить реанимационные мероприятия.
- За последние несколько лет мы существенно обновили автопарк больниц и поликлиник в городах и районах края, сделав медицинскую помощь доступнее, отметил губернатор. - Новые автомобили - часть комплексной программы по оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Ее реализация началась в этом году в Приморье в рамках национального проекта «Здоровье». Предусмотрено также приобретение оборудования для краевых и муниципальных лечебных учреждений, создание вдоль автодороги М-60 травмоцентров с современным оснащением и квалифицированным медперсоналом. Из федерального бюджета на эти цели запланировано 273 млн рублей, краевое софинансирование составит 109 млн.
По словам губернатора, приобретение техники для медучреждений Приморья будет продолжено.
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