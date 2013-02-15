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Во Владивостоке почтили память воинов, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов

15 Февраля 2013, 16:12 | Владивосток

Сегодня, 15 февраля, отмечается 24-я годовщина со дня вывода cоветских войск из Афганистана.

В этот день возле памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103) состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику павшим бойцам. Память погибших почтили минутой молчания.

В мероприятии приняли участие глава Владивостока Игорь Пушкарёв, представители Приморской общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент», городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, военнослужащие, ветераны боевых действий, родственники и друзья погибших, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Каждый год мы встречаемся на этом месте, чтобы почтить память наших ребят, которые ценою своей жизни защищали Родину, - подчеркнул председатель владивостокского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Яков Кан. - Пять лет назад при личной поддержке Игоря Пушкарёва был воздвигнут этот памятник. Огромное спасибо за это и всем тем, кто принимал участие в создании памятника».

В рамках памятных мероприятий в Доме молодежи прошел урок мужества, а родственники и знакомые погибших ребят отправились почтить память павших солдат к местах их захоронения.

«Самое главное - никогда не забывать историю, знать её и хранить в своих сердцах память о ребятах, погибших при защите Родины, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв. – Тогда, в ходе военных действий в Афганистане, погиб 31 наш земляк, более 100 бойцов вернулись с войны инвалидами. Мы помним этих ребят, гордимся их подвигами».

В рамках памятных мероприятий за особый вклад в социально-культурное развитие города, патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 24-й годовщиной вывода Советских войск из Афганистана памятным знаком «Владивосток – город воинской славы» были награждены представители общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент» Павел Гетман, Сергей Ефремов и Александр Радченко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: ветераны боевых действий  Игорь Пушкарев 



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