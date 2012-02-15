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Приморцы активно участвуют в акции Почты России
ПРИМОРЬЕ, 15 февраля, ZRPRESS. Почта России продолжает прием заявок на участие в акции «Коммунальные платежи на почте» и розыгрыше бытовой техники марки Vitek. Уже более 9000 приморцев подали заявки, а наибольшее число заявок поступает из города Уссурийска.
Акция проходит во всех городских и крупных сельских отделениях почтовой связи и продлится до 29 февраля. Участником акции может стать совершеннолетний гражданин при условии единовременной оплаты 2-3 квитанции за коммунальные платежи и заполнения анкеты.
30 марта 2012 года среди участников акции будет разыграно более 4000 полезных и удобных для дома призов: мясорубки, электрические чайники, фены и другая бытовая техника популярной марки Vitek. Призы победителям будут переданы до 31 мая.
Специальные акции для пользователей услугой по приёму коммунальных платежей стали для Почты России доброй традицией – в Приморье с 2009 года. Количество участников всероссийской акции неуклонно растёт и в прошлом году превысило 2,5 млн человек, а приморцы не однократно становились победителями.
Подробности акции можно узнать на сайте Приморского филиала Почты России www.postpk.ru и у операторов почтовой связи.
«Золотой Рог».
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