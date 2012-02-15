В Приморском крае изменят порядок бесплатного предоставления земли многодетным

По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, специалисты администрации города подготовили предложения о внесении изменений в Закон Приморского края "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае". Официальное письмо с предложениями уже направлено в Законодательное Собрание Приморского края.

Напомним, 8 ноября 2011 года в соответствии с федеральным законодательством принят закон Приморского края №837-КЗ, регулирующий процедуру предоставления земли гражданам, имеющим трёх и более детей, для целей индивидуального жилищного или дачного строительства. При этом полномочия по составлению реестров граждан, формированию земельных участков и предоставлению их семьям переданы муниципалитетам, в том числе, администрации города Владивостока.

Уже в первые месяцы реализации закона обозначился ряд проблем: заявления многих семей Владивостока, желающих получить земельные участки, в соответствии с законом пришлось отклонить. По мнению граждан, ряд норм в действующем законе Приморского края ограничивает права многим категориям семей. Например, не могут быть включены в реестр получателей семьи, где члены семьи имеют разную прописку (регистрацию).

Неопределённость отдельных законоположений подтверждают и специалисты администрации Владивостока. К слову, в профильных управлениях обобщили и проанализировали жалобы и предложения граждан, которые были направлены в адрес администрации или высказаны на встречах с главой Владивостока Игорем Пушкарёвым.

В связи с этим предложено внести ряд изменений в закон. Например, в категорию получателей земли должны войти не только родители, имеющие трёх и более совместных детей либо одинокая мать или одинокий отец, но и усыновители, а также родитель - мать или отец. Проще говоря, участок тогда смогла бы получить, к примеру, мама, которая растит трое и более детей от разных отцов.

Также предлагается изменить норму, касающуюся совместного проживания родителей и их детей: одинаковое место жительства (и, соответственно, регистрацию) обязан иметь гражданин (мама или папа) и его трое и более детей.

Предложен и ряд других изменений.

В рабочей группе, созданной при Законодательном Собрании Приморского края, началось обсуждение изменений, предложенных администрацией Владивостока, депутатов и других инициативных групп, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Золотой Рог».