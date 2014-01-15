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Дальневосточный федеральный университет получил госзаказ на штучных специалистов

15 Января 2014, 20:32 | Владивосток

В Дальневосточном федеральном университете впервые будет объявлен набор студентов, которые смогут получить сразу две профессии - гражданскую и военную, информирует штаб Восточного военного округа.

В этом году университет получил государственный заказ от Министерства обороны на 120 специалистов узкой военной направленности.

Новый набор будет проводиться по специальностям: судовые, двигательные установки, электрооборудование и автоматика судов, подводная робототехника на базе компьютерной безопасности. Кроме этого по учебной дисциплине - строительство фортификационных сооружений будут готовить специалистов, востребованных в инженерных войсках.

Во время учебы студенты будут получать дополнительную стипендию, а после окончания вуза помимо востребованных профессий будут иметь гарантированное трудоустройство. Для этого уже сейчас молодые люди должны подать заявку в военкомат и пройти медицинскую комиссию. Позже уже в процессе учебы они заключат контракт с Минобороны.

После окончания университета и получения погон лейтенанта, офицеры должны будут три года отслужить в Вооруженных силах по своей специальности. Уже в ближайшем будущем учебный военный центр ДВФУ планирует добавить еще несколько специализаций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ДВФУ  кадры  армия  образование  минобороны  профессия 



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Комментарии

  • Псевдоним13:24, 16.01.2014#

    Нет там никакого гарантированного трудоустройства!и вообще бардак полный

  • Псевдоним13:25, 16.01.2014#

    "судовые, двигательные установки, электрооборудование и автоматика судов, подводная робототехника на базе компьютерной безопасности". Странное министерство, в ДВВИМУ учат механиков судовых лучше всех в России (инфа 100% так как статус университета есть только у МГУ среди морских вузов страны), причем тут ДВФУ? Вот уж точно говорят, что "умом Россию не понять".

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