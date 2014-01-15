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Дальневосточный федеральный университет получил госзаказ на штучных специалистов
В Дальневосточном федеральном университете впервые будет объявлен набор студентов, которые смогут получить сразу две профессии - гражданскую и военную, информирует штаб Восточного военного округа.
В этом году университет получил государственный заказ от Министерства обороны на 120 специалистов узкой военной направленности.
Новый набор будет проводиться по специальностям: судовые, двигательные установки, электрооборудование и автоматика судов, подводная робототехника на базе компьютерной безопасности. Кроме этого по учебной дисциплине - строительство фортификационных сооружений будут готовить специалистов, востребованных в инженерных войсках.
Во время учебы студенты будут получать дополнительную стипендию, а после окончания вуза помимо востребованных профессий будут иметь гарантированное трудоустройство. Для этого уже сейчас молодые люди должны подать заявку в военкомат и пройти медицинскую комиссию. Позже уже в процессе учебы они заключат контракт с Минобороны.
После окончания университета и получения погон лейтенанта, офицеры должны будут три года отслужить в Вооруженных силах по своей специальности. Уже в ближайшем будущем учебный военный центр ДВФУ планирует добавить еще несколько специализаций.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним13:25, 16.01.2014#
"судовые, двигательные установки, электрооборудование и автоматика судов, подводная робототехника на базе компьютерной безопасности". Странное министерство, в ДВВИМУ учат механиков судовых лучше всех в России (инфа 100% так как статус университета есть только у МГУ среди морских вузов страны), причем тут ДВФУ? Вот уж точно говорят, что "умом Россию не понять".
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Нет там никакого гарантированного трудоустройства!и вообще бардак полный