ДВФУ опять меняет ректора?

Внутривузовская молва ДВФУ предсказывает скорую отставку ректору Сергею ИВАНЦУ. Совсем не потому, что он с чем-то не справился или пришелся не ко двору. Просто было ощущение временности человека, вот время и кончилось.

Молва «нашла» и нового ректора. В университете говорят о возможном назначении на должность ректора академика РАН, доктора физико-математических наук, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА. Юрий Николаевич был проректором по научной работе в эпоху ректорства в ДВГТУ Геннадия ТУРМОВА.

Вообще происходящее с федеральным университетом все увереннее доказывает, что задуманная идея была далека от реальных предпосылок ее реализовывать. По мнению директора института международных процессов Юрия АВДЕЕВА, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ – первый ректор ДВФУ – после назначения главой исполнительной власти увел из вуза всех, кого привел с собой: проректора по стратегическому развитию Андрея АКСЕНОВА, сейчас он глава краевого Агентства по привлечению инвестиций, Игоря ВАТУЛИНА – проректора по экономике и финансам, сейчас – гендиректор ООО «Наш дом- Приморье». Оба, кстати, исполняли обязанности ректора до назначения Сергея Иванца. Сам и с какими-то нехорошими слухами ушел лишь вернувшийся во Владивосток из столицы Николай МОРОЗОВ – проректор по развитию кампуса ДВФУ.

«Чехарда с менеджментом вуза в условиях перестройки всей системы: научного и преподавательского процессов, жизни и быта студентов, перспектив продажи собственности, сокращения сотрудников и пр. снижают первоначальную значимость федерального университета, который, якобы, должен был быть здесь, - говорит Юрий Авдеев. – Как только ректор Миклушевский ушел в губернаторы, статус университета, еще не оформившись, упал. Причина не в личности губернатора, а в поспешности, с которой искали человека на вдруг освободившуюся должность главы региона в марте 2012 года.

Понятно, что ректору, кто бы ни сел на эту должность, не позавидуешь: проблем в вузе сейчас - масса. Но частая смена их никак не работает на идею создания принципиально нового университета, на который ориентировалось бы Азиатско-Тихоокеанское сообщество. Вот если бы после назначения Миклушевского губернатором сюда прислали ректором Жореса АЛФЕРОВА… Словом, мне кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ».

Пресс-служба ДВФУ дала свой комментарий газете "Золотой Рог": "Никаких кадровых перестановок в руководстве ДВФУ не планируется. Ректор вуза Сергей Иванец никуда уходить не собирается и продложает руководить Дальневосточным федеральным университетом, которому в ближайшее время предстоит решать много серьезных задач".

Юрий РОГОВ.