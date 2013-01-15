Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ДВФУ опять меняет ректора?
Внутривузовская молва ДВФУ предсказывает скорую отставку ректору Сергею ИВАНЦУ. Совсем не потому, что он с чем-то не справился или пришелся не ко двору. Просто было ощущение временности человека, вот время и кончилось.
Молва «нашла» и нового ректора. В университете говорят о возможном назначении на должность ректора академика РАН, доктора физико-математических наук, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА. Юрий Николаевич был проректором по научной работе в эпоху ректорства в ДВГТУ Геннадия ТУРМОВА.
Вообще происходящее с федеральным университетом все увереннее доказывает, что задуманная идея была далека от реальных предпосылок ее реализовывать. По мнению директора института международных процессов Юрия АВДЕЕВА, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ – первый ректор ДВФУ – после назначения главой исполнительной власти увел из вуза всех, кого привел с собой: проректора по стратегическому развитию Андрея АКСЕНОВА, сейчас он глава краевого Агентства по привлечению инвестиций, Игоря ВАТУЛИНА – проректора по экономике и финансам, сейчас – гендиректор ООО «Наш дом- Приморье». Оба, кстати, исполняли обязанности ректора до назначения Сергея Иванца. Сам и с какими-то нехорошими слухами ушел лишь вернувшийся во Владивосток из столицы Николай МОРОЗОВ – проректор по развитию кампуса ДВФУ.
«Чехарда с менеджментом вуза в условиях перестройки всей системы: научного и преподавательского процессов, жизни и быта студентов, перспектив продажи собственности, сокращения сотрудников и пр. снижают первоначальную значимость федерального университета, который, якобы, должен был быть здесь, - говорит Юрий Авдеев. – Как только ректор Миклушевский ушел в губернаторы, статус университета, еще не оформившись, упал. Причина не в личности губернатора, а в поспешности, с которой искали человека на вдруг освободившуюся должность главы региона в марте 2012 года.
Понятно, что ректору, кто бы ни сел на эту должность, не позавидуешь: проблем в вузе сейчас - масса. Но частая смена их никак не работает на идею создания принципиально нового университета, на который ориентировалось бы Азиатско-Тихоокеанское сообщество. Вот если бы после назначения Миклушевского губернатором сюда прислали ректором Жореса АЛФЕРОВА… Словом, мне кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ».
Пресс-служба ДВФУ дала свой комментарий газете "Золотой Рог": "Никаких кадровых перестановок в руководстве ДВФУ не планируется. Ректор вуза Сергей Иванец никуда уходить не собирается и продложает руководить Дальневосточным федеральным университетом, которому в ближайшее время предстоит решать много серьезных задач".
Юрий РОГОВ.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
-
-
-
-
Псевдоним14:02, 15.01.2013#
Твари! Сразу была видна их цель, еще на стадии проекта - набить карманы денюшками, продать недвижимость университетов. Об образовании никто и не думал. Я задавала вопрос Миклушевскому на открытом форуме, зачем все поломать хотите, все равно здесь не задержитесь и создать ничего не сможете. Так меня обвинили в отсталости и узкомыслии. А я только в одном ошиблась - Миклушевский ушел с поста ректора, но не в Москву на повышение, а в местный белый дом. Печально-то как, разрушили и родину мою, СССР, и альма-матер прикончили. Что же за судьба такая печальная у России, что же за люди у власти стоят. С такими правителями и врагов не надо.
-
-
-
-
Лялька09:16, 17.01.2013#
Не факт, что так и будет. Уж больно нынешние абитуриенты и их родители ориентируются на слово "федеральный" - прямо глаза им зАстило. Откуда им знать, какая это хрень по сути - содержание-то остается ДВГУшным. По нашим местным журналистам понятно, как они там их учат. ))))) Грамотных среди них - раз, два и обчелся. Из-за этого тупого слова хорошие ВУЗы страдают, так как этот колосс на глиняных ногах кажется потенциальным абитуриентам верхом образовательных услуг на Дальнем Востоке. Смешно и грустно. . .
-
Володя21:34, 15.01.2013#
"Словом, мне кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ». В статусе"ДВГУ" ничего и не было приобретено, ибо готовилон приспособленцев, посмотрите на кадры: судьи, прокуроры и т. д. а вот то, что ДВГТУ, готовившее ИТР для производства и которое сейчас убито, загубили - это преступление.
-
Володя21:34, 15.01.2013#
"Словом, мне кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ». В статусе"ДВГУ" ничего и не было приобретено, ибо готовилон приспособленцев, посмотрите на кадры: судьи, прокуроры и т. д. а вот то, что ДВГТУ, готовившее ИТР для производства и которое сейчас убито, загубили - это преступление.
-
-
Володя21:45, 16.01.2013#
"Псевдоним", а ты без обид, причём здесь ДВГУ??Некому материальные блага производить, деньгиделать для всей страны, в том числе и для бюджетников из ДВГУ, ты думаешь выпуском юристов, журналистов и прочих гуманитариев при убитом производстве можно что то поправить?Поэтому и сказал, что основа университета-ДВГТУ. Упадут цены на нефть и газ - и страна-банкрот.
-
Володя21:45, 16.01.2013#
"Псевдоним", а ты без обид, причём здесь ДВГУ??Некому материальные блага производить, деньгиделать для всей страны, в том числе и для бюджетников из ДВГУ, ты думаешь выпуском юристов, журналистов и прочих гуманитариев при убитом производстве можно что то поправить?Поэтому и сказал, что основа университета-ДВГТУ. Упадут цены на нефть и газ - и страна-банкрот.
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
Алфёров?! Ну, для таких решений нужна такая политическая воля, которая была в нашей стране в эпоху становления Академгородков. Какой был подъём! Какой разумный подход! Менеджеры, прости Господи за грубое слово, того времени думали о благе страны и страна давала им всё, не предполагая - и в страшных снах! - что они могут что-то украсть. Не было такого, как, впрочем, и страшных снов!