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ДВФУ опять меняет ректора?

15 Января 2013, 13:06 | Владивосток

Внутривузовская молва ДВФУ предсказывает скорую отставку ректору Сергею ИВАНЦУ. Совсем не потому, что он с чем-то не справился или пришелся не ко двору. Просто было ощущение временности человека, вот время и кончилось.

Молва «нашла» и нового ректора. В университете говорят о возможном назначении на должность ректора академика РАН, доктора физико-математических наук, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА. Юрий Николаевич был проректором по научной работе в эпоху ректорства в ДВГТУ Геннадия ТУРМОВА.

Вообще происходящее с федеральным университетом  все  увереннее доказывает, что задуманная идея была далека от реальных предпосылок ее реализовывать. По мнению директора института международных процессов Юрия АВДЕЕВА, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ – первый ректор ДВФУ – после назначения главой исполнительной власти увел из вуза всех, кого привел с собой: проректора по стратегическому развитию Андрея АКСЕНОВА, сейчас он глава краевого Агентства по привлечению инвестиций, Игоря ВАТУЛИНА – проректора по экономике и финансам, сейчас – гендиректор ООО «Наш дом- Приморье». Оба, кстати, исполняли обязанности ректора до назначения Сергея Иванца. Сам и с какими-то нехорошими слухами ушел лишь вернувшийся во Владивосток из столицы Николай МОРОЗОВ – проректор по развитию кампуса ДВФУ.

«Чехарда с менеджментом вуза в условиях перестройки всей системы: научного и преподавательского процессов, жизни и быта студентов, перспектив продажи собственности, сокращения сотрудников и пр. снижают первоначальную значимость федерального университета, который, якобы, должен был быть здесь, - говорит Юрий Авдеев. – Как только ректор Миклушевский ушел в губернаторы, статус университета, еще не оформившись, упал. Причина не в личности губернатора, а в поспешности, с которой искали человека на вдруг освободившуюся должность главы региона в марте 2012 года.

Понятно, что ректору, кто бы ни сел на эту должность, не позавидуешь: проблем в вузе сейчас - масса. Но частая смена их никак не работает на идею создания принципиально нового университета, на который ориентировалось бы Азиатско-Тихоокеанское сообщество. Вот если бы после назначения Миклушевского губернатором сюда прислали ректором Жореса АЛФЕРОВА… Словом, мне  кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ».

Пресс-служба ДВФУ дала свой комментарий газете "Золотой Рог": "Никаких кадровых перестановок в руководстве ДВФУ не планируется. Ректор вуза Сергей Иванец никуда уходить не собирается и продложает руководить Дальневосточным федеральным университетом, которому в ближайшее время предстоит решать много серьезных задач".

Юрий РОГОВ.

Автор: Юрий Рогов
Теги: ДВФУ  Владимир Миклушевский 



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Комментарии

  • Лёлька13:26, 15.01.2013#

    Алфёров?! Ну, для таких решений нужна такая политическая воля, которая была в нашей стране в эпоху становления Академгородков. Какой был подъём! Какой разумный подход! Менеджеры, прости Господи за грубое слово, того времени думали о благе страны и страна давала им всё, не предполагая - и в страшных снах! - что они могут что-то украсть. Не было такого, как, впрочем, и страшных снов!

  • Псевдоним13:26, 15.01.2013#

    "В университете говорят о возможном назначении на должность ректора академика РАН, доктора физико-математических наук, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА. " Выдают желаемое за действительное?

  • Псевдоним13:32, 15.01.2013#

    У власти заканчивается скамейуа запасных не только в кремле. . . уронить статус ДВгу это цель. . . !!!глобальная задача уронить образование России. . . !!!

  • Псевдоним14:02, 15.01.2013#

    Твари! Сразу была видна их цель, еще на стадии проекта - набить карманы денюшками, продать недвижимость университетов. Об образовании никто и не думал. Я задавала вопрос Миклушевскому на открытом форуме, зачем все поломать хотите, все равно здесь не задержитесь и создать ничего не сможете. Так меня обвинили в отсталости и узкомыслии. А я только в одном ошиблась - Миклушевский ушел с поста ректора, но не в Москву на повышение, а в местный белый дом. Печально-то как, разрушили и родину мою, СССР, и альма-матер прикончили. Что же за судьба такая печальная у России, что же за люди у власти стоят. С такими правителями и врагов не надо.

  • Псевдоним14:22, 15.01.2013#

    Смена Ректоров говорит о том, что Принятая Модель Образования в ДВФУ - НИКАКАЯ и не выдерживает никакой критики. . . ДВФУ - это вообще Мыльный пузырь и афера. . .

  • Псевдоним14:23, 15.01.2013#

    В Университете, полный хаос, не честные люди стоят у руля. Как Москва куда залезет, так всё загубит. Не люди, а временщики, конечно им здесь не жить и детей своих не учить. . .

  • Псевдоним20:48, 15.01.2013#

    Ждать осталось совсем немного. Все мамамши и папаши выпускников Приморья пройдут мимо Университета уже в июле. Кто куда, лишь бы не на остров обезьян! А в августе недобор! Прощай тогда ректор

  • Лялька09:16, 17.01.2013#

    Не факт, что так и будет. Уж больно нынешние абитуриенты и их родители ориентируются на слово "федеральный" - прямо глаза им зАстило. Откуда им знать, какая это хрень по сути - содержание-то остается ДВГУшным. По нашим местным журналистам понятно, как они там их учат. ))))) Грамотных среди них - раз, два и обчелся. Из-за этого тупого слова хорошие ВУЗы страдают, так как этот колосс на глиняных ногах кажется потенциальным абитуриентам верхом образовательных услуг на Дальнем Востоке. Смешно и грустно. . .

  • Володя21:34, 15.01.2013#

    "Словом, мне кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ». В статусе"ДВГУ" ничего и не было приобретено, ибо готовилон приспособленцев, посмотрите на кадры: судьи, прокуроры и т. д. а вот то, что ДВГТУ, готовившее ИТР для производства и которое сейчас убито, загубили - это преступление.

  • Володя21:34, 15.01.2013#

    "Словом, мне кажется, что вуз уже теряет то, чтобы приобретено им в статусе ДВГУ». В статусе"ДВГУ" ничего и не было приобретено, ибо готовилон приспособленцев, посмотрите на кадры: судьи, прокуроры и т. д. а вот то, что ДВГТУ, готовившее ИТР для производства и которое сейчас убито, загубили - это преступление.

  • Псевдоним22:13, 15.01.2013#

    Володя, предлагаю Вам возглавить реальный, разработанный Вами, проект в вузе по тематике подготовки ИТР

  • Володя21:45, 16.01.2013#

    "Псевдоним", а ты без обид, причём здесь ДВГУ??Некому материальные блага производить, деньгиделать для всей страны, в том числе и для бюджетников из ДВГУ, ты думаешь выпуском юристов, журналистов и прочих гуманитариев при убитом производстве можно что то поправить?Поэтому и сказал, что основа университета-ДВГТУ. Упадут цены на нефть и газ - и страна-банкрот.

  • Володя21:45, 16.01.2013#

    "Псевдоним", а ты без обид, причём здесь ДВГУ??Некому материальные блага производить, деньгиделать для всей страны, в том числе и для бюджетников из ДВГУ, ты думаешь выпуском юристов, журналистов и прочих гуманитариев при убитом производстве можно что то поправить?Поэтому и сказал, что основа университета-ДВГТУ. Упадут цены на нефть и газ - и страна-банкрот.

  • Псевдоним09:27, 17.01.2013#

    Иванец - физтех, ФУПМ - такой не нужен, только ЮРИСТ!!

  • Псевдоним23:20, 22.01.2013#

    ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ и иже с ними Уссурийский Педагогический! ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ. . .

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