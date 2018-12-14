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Олег Кожемяко с супругой посетил детский утренник "Елка добра"
Во Владивостоке состоялась предновогодняя акция «Ёлка Добра», организованная #КомандаПриморья, в помощь детям из детских домов. В паркетном зале Театра имени М. Горького собрались не менее 70 воспитанников приморских центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также бизнесмены, политики, волонтеры, участники #КомандаПриморья и другие неравнодушные приморцы, сообщает газета "Золотой Рог".
Артисты театра подготовили для ребят красивый, яркий, красочный сюрприз - новогоднюю сказку с участием самых разных сказочных персонажей, а так же игры и конкурсы. Как рассказал корреспонденту газеты "Золотой Рог" художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени М. Горького, театральный режиссёр, Народный артист Российской Федерации Ефим Звеняцкий, сегодня на площадке собрались актеры разных возрастов и поколений, никого не пришлось уговаривать. "Я просто им сказал: сегодня работаем для детей из детских домов. Здесь добро сработало как волшебный ключик, который открывет все замки, все души", - поделился Ефим Семенович.
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик, также присутствовавший на мероприятии, рассказал "Золотому Рогу" о своих впечатлениях: "Я пришел сюда с огромным удовольствием, и если мой вклад кому-то поможет, я буду очень рад. Делаю это с открытым сердцем и душой".
Кроме главных действующих лиц праздника - Деда Мороза и его внучки - ребята с особым нетерпением ждали и еще одного гостя. И он не замедлил появиться: к акции «Ёлка Добра» присоединился врио губернатора Приморья Олег Кожемяко с супругой. Олег Николаевич тепло поздравил ребят с наступающим праздником и снял с елки открытку, на которой оказалось имя Даши из Большого Камня. Олег Николаевич с девочкой подошли к Деду Морозу, и она рассказала волшебнику о подарке, который бы она хотела получить. Дед Мороз пообещал выполнить и передать подарок через своего помощника - Олега Кожемяко.
Потом Олега Кожемяко рассказал о своем ощущении праздника, о предновогоднем настроениии: "Безусловно, это самый долгожданный праздник, и для детей, и для взрослых. Все детские воспоминания о подарках, загаданных желаниях под Новый год сопровождают нас на протяжении всей жизни. И мы стараемся, чтобы ребята чувствовали этот праздник, видели, что желания исполняются. Я вспоминаю, как мы с моим отцом вырезали, клеили ночами гусарскую форму из картона для школьного утренника, чтобы как-то выделиться, быть непохожим на других. Сейчас, конечно, все можно купить в магазинах, но главное действо - подарок от Деда Мороза - было и остается самым долгожданным, самым любимым. Поэтому считаю эту акцию очень важной, ведь дети должны чувствовать поддержку, заботу и любовь старших. И пусть поздравления с праздником придут в каждый детский дом, в каждую семью!"
Супруга врио губернатора Ирина Валерьевна, которая тоже сняла с елки символический шарик с именем ребенка, также сказала несколько теплых слов и поздравила собравшихся с наступающим Новым годом: "Поздравляю всех с наступающим праздником! Новый год - праздник семейный, поэтому пожелаю всем этим деткам обрести семью. Всем желаю добра, тепла и домашнего уюта!"
#КомандаПриморья благодарит всех участников и поздравляет с наступающим Новым годом. Дорогие земляки, и пусть ваши праздники пройдут в теплой и уютной атмосфере!
Друзья, пишите о тех, кому нужна помощь, в своих соцсетях с хэштегом #КомандаПриморья. Ни одно сообщение не остается без внимания - #КомандаПриморья постарается помочь всем!
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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