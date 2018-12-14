"Неужели тот, кто это строит, желает видеть Владивосток "контейнерным" городом"

Экс-мэр Владивостока попросил горожан высказаться по острому вопросу

Скандально известная «контейнерная гостиница» на набережной Спортивной гавани стала темой очередного поста экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. На личной странице в соцсети он обратился к горожанам с рядом вопросов, отметил негативные последствия, которые несёт контейнерная постройка, а также вспомнил гостиничные недострои – Хаятты:

«Пока владивостокские предприниматели оспаривают решение о сносе контейнерной гостиницы и других строений на пляже «Юбилейный», что на Спортивной набережной, я хочу спросить у горожан: а что вы думаете об этом, по-вашему, Владивосток достоин такого сооружения?

Позиция бизнесменов ясна и понятна: территория частная, и здесь со стороны предпринимателей, как говорится, ничего личного, только бизнес. Но неужели тот, кто это строит, действительно желает видеть Владивосток «контейнерным» городом.

Хаятты, судя по всему, нам оказались «не по зубам», но ведь это не повод строить на берегу моря в центре города такие вот «сооружения» - это как-то непатриотично и негуманно…

Все мы восхищаемся заграницей, показываем пальцем на то, как там… А сами что? И дело не только в том, КАК это будет выглядеть, дело еще в том, куда из этого «временного сооружения» будут деваться канализационные отходы и прочее. Это ведь три этажа гостиницы, если я правильно понимаю. А как же Владивосток - лучший город земли? А море наше не жалко? А за детей, которые в нём будут купаться, не страшно? Наверное, про социальную ответственность бизнеса и вовсе наивно прозвучит».

Фото РИА Primamedia.