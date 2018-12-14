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Кожемяко предложили установить во Владивостоке Доску почёта
С такой инициативой выступил член Генерального Совета «Партии Дела», глава Чкаловского сельского поселения Всеволод Ию
Во Владивостоке необходимо установить Доску почёта, на которой будут размещены фотографии передовиков производства Приморского края. Об этом говорится в письме, направленном на имя временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко. С этой инициативой выступил член Генерального Совета «Партии Дела», председатель Приморского регионального отделения "Партии Дела", глава Чкаловского сельского поселения Спасского района Всеволод Ию.
Интерес к людям рабочих и аграрных профессий, «тяжелым, ежедневным трудом создающих те блага, без которых мы сегодня не представляем своей жизни», показала проведённая с 4 по 8 декабря в Большом ГУМе Владивостока выставка «Лица труда». Она была организована «Партией Дела» и Издательским домом «Комсомольская правда» и включала в себя около 50 портретов людей рабочих профессий. Автор одного из них (фотографии работницы Дальневосточного завода «Звезда») Инна Мамушкина завоевала приз на всероссийском конкурсе «Лица труда», прошедшем на сайте «Комсомольской правды» весной этого года. Изначально с идеей создания Доски почёта выступил главный редактор приморского филиала газеты Александр Сырцов в ходе церемонии открытия выставки.
«Сегодня наше общество снова нуждается в популяризации рабочих профессий, а роль передовиков производства в формировании здорового и работоспособного коллектива незаслуженно сброшена со счетов», - подчёркивает в своём обращении к Кожемяко Всеволод Ию. – «С целью повышения престижа рабочих профессий региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Приморском крае выступает с инициативой возродить традицию их поощрения в виде размещения фотографий на «Доске Почёта», установленной на постоянной основе».
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