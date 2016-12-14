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Больше сотни жителей Владивостока вышли на акцию протеста
В 18.00 в понедельник у забора, что обнесли вырубленный сквер на Бестужева 35/38 во Владивостоке, собралось свыше 140 жителей окрестных домов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Именно здесь начинается узкое горлышко для проезда на Эгершельд. Но не ради расширения улицы положили под топор полувековые деревья. А во имя еще одного магазина торговых сетей "Реми". А ведь и сегодня в округе на 200 метров только продуктовых четыре магазина.
Со слогана "Верните сквер" до призыва перекрыть это самое "горлышко" - магистраль на Маяк и началось собрание.
Напомним, в ночь на 9 декабря в зеленой зоне между жилыми домами, раздался скрежет металла. А утром изумленные жители увидели полутораметровый забор, за которым раздался скрежет пилы. Вначале рухнули липы, потом яблони и бархатное дерево, кусты вишни... Добавило изумления полный пакет документов на вырубку 34 деревье и 28 кустарников, подписанный чиновником городской администрации. В мэрии подтвердили: порубочный билет выдан по решению суда, что зеленая зона сквером не является, а земельный участок был передан под объект розничной торговли департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края. Застройщик – компания ООО «Версат», аффилированная с бизнесом депутата городской думы Дмитрия Сулеева.
Как выясняется, в бизнес-интересы депутата Думы от фракции «Единая Россия» попал не только зеленый уголок у "Дворянского гнезда", но и сквер Игнатьева на Первой Речке. Как попали? - вопрос особый. Потому первое решение собрания жителей микрорайона - обратиться в Следственный комитет по Приморскому краю. Видит бог, история попахивает коррупцией. Ведь в публичной кадастровой карте участок под номером 25:28:020026:28 значится как собственность публично-правовых образований, то есть городской. А размещение объектов розничной торговли появилось в Государственном кадастре недвижимости лишь в конце января 2016 года. Да и участок переходил по схеме "третьего собственника", читай добросовестного, у компании-застройщика в аренде с 2003 года.
«Это не историческое место, здесь нет сквера – просто незастроенная территория с зелеными насаждениями, – объяснил юрист ООО "Версат" Денис. – Мы обращались в градостроительный совет, который, как известно, может давать лишь рекомендации, а не прямые указания. Хотели, чтобы специалисты посмотрели на проект стройки с точки зрения облика здания, фасада. После заключения совета проект был изменен, получены все разрешительные документы: на вырубку деревьев, на строительство. Жители могут протестовать, это их право, но строительство будет продолжено».
А вот у представителей Дмитрия Сулеева можно убавить уверенности. Собрание избрало рабочую группу, к которой подключились депутаты городской думы и депутат Законодательного собрания Константин Богданенко. Его помощник Сергей Мильвит и член градостроительного совета Валентин Аникеев готовы направить гнев жителей в законное русло.
Фото Vl.Ru.
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Ну почему тупой народ думает, что ворье идет в депусы ради решения их проблем? Народ это расходной материал, это как туалетная бумага, один раз воспользовались и бросили в унитаз.