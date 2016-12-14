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Во Владивостоке пройдет шествие Дедов Морозов

14 Декабря 2016, 13:05 | Владивосток

В субботу, 24 декабря, во Владивостоке пройдет праздничное шествие Дедов Морозов. Жителей и гостей краевой столицы приглашают пройтись в костюмах сказочных персонажей от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) до центральной площади по Океанскому проспекту. Шествие проводится администрацией Владивостока совместно с Приморским краевым центром народной культуры при поддержке Кока-Кола ЭйчБиСи Россия. Старт шествия в 17.30. Сбор в 17 часов.

Участниками шествия Дедов Морозов могут стать работники культурно-досуговых, санаторно-курортных учреждений, школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также все желающие, приславшие в оргкомитет заявку. Участие бесплатное.

«Яркое карнавальное шествие пройдет во Владивостоке второй год подряд. Деды Морозы в сказочных костюмах с новогодней атрибутикой соберутся в одном месте и пройдут по центральной улице города. В этом году мы решили организовать мероприятие вечером, чтобы во время шествия была подсвечена новогодняя иллюминация. Еще одним сюрпризом станут украшенные грузовые машины от компании Кока-Кола ЭйчБиСи Россия, которые поедут впереди шествия, а на центральной площади устроят конкурсы с подарками. После шествия на площади будет произведен запуск шаров со светодиодами», - рассказал главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Цели мероприятия – сохранение новогодних традиций, поиск новых методов работы с аудиторией в новогодних программах, повышение профессионального и творческого мастерства специалистов в области организации и проведения новогодних мероприятий, развитие событийного туризма, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  дед мороз  новый год 



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