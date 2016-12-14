Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке пройдет шествие Дедов Морозов
В субботу, 24 декабря, во Владивостоке пройдет праздничное шествие Дедов Морозов. Жителей и гостей краевой столицы приглашают пройтись в костюмах сказочных персонажей от Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) до центральной площади по Океанскому проспекту. Шествие проводится администрацией Владивостока совместно с Приморским краевым центром народной культуры при поддержке Кока-Кола ЭйчБиСи Россия. Старт шествия в 17.30. Сбор в 17 часов.
Участниками шествия Дедов Морозов могут стать работники культурно-досуговых, санаторно-курортных учреждений, школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также все желающие, приславшие в оргкомитет заявку. Участие бесплатное.
«Яркое карнавальное шествие пройдет во Владивостоке второй год подряд. Деды Морозы в сказочных костюмах с новогодней атрибутикой соберутся в одном месте и пройдут по центральной улице города. В этом году мы решили организовать мероприятие вечером, чтобы во время шествия была подсвечена новогодняя иллюминация. Еще одним сюрпризом станут украшенные грузовые машины от компании Кока-Кола ЭйчБиСи Россия, которые поедут впереди шествия, а на центральной площади устроят конкурсы с подарками. После шествия на площади будет произведен запуск шаров со светодиодами», - рассказал главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.
Цели мероприятия – сохранение новогодних традиций, поиск новых методов работы с аудиторией в новогодних программах, повышение профессионального и творческого мастерства специалистов в области организации и проведения новогодних мероприятий, развитие событийного туризма, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдет шествие Дедов Морозов
- Во Владивостоке любителям классической музыки скучать не дадут
- Во Владивостоке состоится благотворительный рождественский аукцион
- Во Владивостоке детей все чаще называют зарубежными именами
- Во Владивостоке в новогоднюю ночь состоится театрализованный праздник
- Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
- В Приморье руководитель театра оперы и балета Лубченко доработался до подписки о невыезде
- Владивостокский морской рыбный порт стал ареной боевика
- Жители Владивостока смогут попасть в Изумрудный город
- Во Владивостоке фокус с цирком не удался
Новости раздела
- Больше сотни жителей Владивостока вышли на акцию протеста
- Во Владивостоке пройдет шествие Дедов Морозов
- Стрельцы настреляют денег у родных и близких
- Госзакупки во Владивостоке признаны самыми прозрачными в России
- Во Владивостоке любителям классической музыки скучать не дадут
- Во Владивостоке состоится благотворительный рождественский аукцион
- В Приморском океанариуме "кадровые" перестановки
- Во Владивостоке детей все чаще называют зарубежными именами
- Во Владивостоке салон связи заплатит 200 тыс. руб. штрафа за мусор с анкетами клиентов
- Владивосток становится всё более привлекательным для иностранных и российских туристов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В России вновь собираются изменить ПДД
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"