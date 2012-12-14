На Рудневскому мосту во Владивостоке установлена новая рамка-ограничитель

Вчера, 13 декабря, бригада рабочих МУПВ «Дороги Владивостока» установила при въезде на Рудневский мост новую рамку-ограничитель, которая предназначена для ограничения движения по мосту большегрузного транспорта.

Предыдущая рамка была повреждена очередным грузовиком, пытавшимся проехать по мосту по направлению с улицы Выселковой на Руднева, сообщает пресс-служба администрации Влдаивостока.

Стоит отметить, что рамка, высота которой 3 метра, устанавливается уже восьмой раз с момента открытия моста после ремонта в июне 2012 года. Нынешняя конструкция оборудована дорожными знаками и надписью «Внимание! Габарит», но водители большегрузного транспорта по-прежнему игнорируют запрет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.