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На Рудневскому мосту во Владивостоке установлена новая рамка-ограничитель
Вчера, 13 декабря, бригада рабочих МУПВ «Дороги Владивостока» установила при въезде на Рудневский мост новую рамку-ограничитель, которая предназначена для ограничения движения по мосту большегрузного транспорта.
Предыдущая рамка была повреждена очередным грузовиком, пытавшимся проехать по мосту по направлению с улицы Выселковой на Руднева, сообщает пресс-служба администрации Влдаивостока.
Стоит отметить, что рамка, высота которой 3 метра, устанавливается уже восьмой раз с момента открытия моста после ремонта в июне 2012 года. Нынешняя конструкция оборудована дорожными знаками и надписью «Внимание! Габарит», но водители большегрузного транспорта по-прежнему игнорируют запрет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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